Агроэксперт Березнюк спрогнозировал коррекцию цен на масло в ближайшее время

Фото: iStock/Olga Novikova
Управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк заявил, что цена на сливочное масло в России будет скорректирована уже в ближайшее время.
«На это повлияет и закупаемое масло в дружественных странах и насыщение нашего внутреннего рынка. Объективно, снижение оптовых цен уже происходит — на прошлой неделе закупочные цены от поставщиков и производителей в среднем снижались на 2,4% по сравнению с неделей ранее», — объяснил в беседе с RT Березнюк.
Он добавил, что рост стоимости на продукт был вызван объективными факторами, среди которых увеличение себестоимости производства, повышение ключевой ставки, индексация зарплат работников производства.
А директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил снижение средней ставки по вкладам стандартной коррекцией данных.
«Возможно, какое-то количество банков до этого повысили резко ставку и сейчас немного скорректировали вниз. Тенденция будет к тому, что в ближайшее время ставка по депозитам повысится», — добавил в беседе с «Москвой 24» Остапкович.Ранее сообщалось, что Турция начала поставлять в Россию сливочное масло, которое появится в магазинах уже в ближайшее время.
Читайте также:
ЦБ: мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию — ошибочное
Банк России сообщил о снижении ставки по вкладам впервые за 7 месяцев
Турция начала поставлять в Россию сливочное масло
Мелисса Тимофеева