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Агроэксперт Березнюк спрогнозировал коррекцию цен на масло в ближайшее время

Фото: iStock/Olga Novikova

Фото: iStock/Olga Novikova

Управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк заявил, что цена на сливочное масло в России будет скорректирована уже в ближайшее время.
«На это повлияет и закупаемое масло в дружественных странах и насыщение нашего внутреннего рынка. Объективно, снижение оптовых цен уже происходит — на прошлой неделе закупочные цены от поставщиков и производителей в среднем снижались на 2,4% по сравнению с неделей ранее», — объяснил в беседе с RT Березнюк.

Он добавил, что рост стоимости на продукт был вызван объективными факторами, среди которых увеличение себестоимости производства, повышение ключевой ставки, индексация зарплат работников производства.



А директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил снижение средней ставки по вкладам стандартной коррекцией данных.

«Возможно, какое-то количество банков до этого повысили резко ставку и сейчас немного скорректировали вниз. Тенденция будет к тому, что в ближайшее время ставка по депозитам повысится», — добавил в беседе с «Москвой 24» Остапкович.

Ранее сообщалось, что Турция начала поставлять в Россию сливочное масло, которое появится в магазинах уже в ближайшее время.

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Стало известно отношение работников СМИ к нейросетям
Опрос: Почти 80% работников СМИ положительно отозвались о нейросетях
31 октября 2024, 18:58

Фото: iStock/Dragos Condrea

Опрос сервиса журналистских запросов Pressfeed показал, что 79% специалистов, связанных с работой в СМИ, положительно оценили возможность использования нейросетей.
При этом отмечается, что 65% респондентов уже применяют нейросети в работе. Из них 71% делает это для генерации текста с помощью, 51% — для генерации изображений.

«Такой интерес к нейросетям полностью оправдан, учитывая их постоянно расширяющиеся возможности и функционал. Технологии ИИ становятся неотъемлемой частью всех сфер деятельности, даже самые консервативные профессии, такие как журналисты, начинают интегрировать ИИ для решения сложных задач и оптимизации процессов», — прокомментировала результаты исследования в беседе с «Известиями» руководитель проекта «Виртуальный пиарщик» Pressfeed Кристина Силиниекс.

Распространение использования нейросетей ожидает и кинематограф. Таким прогнозом поделился медиапродюсер Павел Перегудов.

«Если говорить про кино, то надо готовить себя к тому, что будет все больше и больше генеративного контента. От коротких роликов и зарисовок в соцсетях до показов нейрофильмов. Количество профессионалов будет увеличиваться. Дойдёт до того, что на экранах мы будем видеть несуществующих актеров, которые будут обучены на актерской игре и технике настоящих живых людей. Всё это будет монетизироваться. В итоге всё будет доступно для каждого», — рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Перегудов.

Ранее футуролог Александр Кононов заявлял, что искусственный интеллект необходим человечеству для того, чтобы решать задачи и проблемы в «катастрофически нестабильных средах», в которых существуют люди.

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#технологии
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#искусственный интеллект
#люди
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На Геопортале Подмосковья обновили сервис «Градпроработка»
31 октября 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Подмосковье провели комплексную модернизацию онлайн-сервиса «Градпроработка». Это сделано для повышения качества услуг, предоставляемых участникам проектирования, градостроительства и землеустройства, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Ведомство запустило сервис совместно с Мособлгеотрестом в 2019 году. Ресурс доступен для жителей, представителей бизнеса и заинтересованных лиц на Геопортале Подмосковья. Пользователи обратились к нему уже более 9,5 млн. раз. Главная функция сервиса – оценка градостроительного потенциала территории и предоставление доступа к базовым пространственным данным.
«Благодаря модернизации сервис «Градпроработка» стал многофункциональной онлайн-платформой. Это надёжный инструмент при сборе исходных данных о территории и оценке её потенциала для перспективного строительства или реконструкции объектов. Он позволяет существенно оптимизировать трудозатраты и время пользователей», – пояснил министр правительства по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
Среди новшеств сервера в Мособлархитектуре назвали функцию генерации справки о земельном участке. Она позволяет получить все данные о территории в едином файле.

Другое нововведение состоит в том, что в случае ограничений по использованию земельного участка сервис автоматически сформирует план мероприятий, необходимых для согласования строительства.

Помимо этого, расширен функционал загрузки файлов с координатами границ. Модернизация сервиса позволила загружать файлы с координатами границ участка для автоматического построения его геометрии и проверки принципиальных ограничений, не позволяющих образовать новый земельный участок.

Сервис также получил обновление интерфейса, став более современным и удобным для пользователей.

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#подмосковье
#московская область
#участок
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Москвичей предупредили о сильном ветре
Синоптик Цыганков предупредил о приходе холодного фронта в Москву
31 октября 2024, 17:57

Фото: iStock/Oleg Elkov

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что столицу ожидает похолодание и сильный ветер в ближайшие дни.
Он отметил, что порывы ветра завтра и послезавтра, 1 и 2 ноября, будут достигать 20 м/с.

«Температура ночью около от 1 до -°С, по области до -4°С. Днём завтра ещё положительная температура — 4°С, а следующие дни уже попрохладнее. Ночью тоже от -1 до -4°С по области, а днём около 0°С. Самый холодный день — 5 ноября, там ночью до -6°С по области и днём от -3 до 2°С», — добавил в беседе с RT Цыганков.

А в Кузбассе уже выпал первый снег. Водителей в регионе предупредили об особой осторожности, так как снежный покров на дорогах может значительно усложнять движение автомобилей.

«Будьте внимательны за рулем! Если ещё не успели сменить шины на зимние — откажитесь от междугородних поездок! Снижайте скорость, держите дистанцию и обязательно пристегнитесь!», — приводит «Сiбдепо» сообщение ГИБДД Кузбасса.

Ранее Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» сообщил, что заморозки 30 октября не являются первыми.

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#осень
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Возврат денег за лекарства и скидки на услуги ЖКХ: льготы для пенсионеров в 2024 году
31 октября 2024, 17:53

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В России пенсионеры могут получит скидку за оплату коммунальных услуг в том случае, если их расходы на ЖКУ превышают определенную часть дохода в месяц. Подробнее о льготах расскажет редакция «Радио 1».

Кому положена скидка на коммунальные услуги в 2024 году?


Скидка на оплату услуг ЖКХ предоставляется определённым категориям пенсионеров. В первую очередь, это пенсионеры, достигшие возраста 70 лет и старше. Также право на льготу имеют:
  • Ветераны труда;
  • Инвалиды I и II группы;
  • Лица, пострадавшие от радиационных катастроф (например, Чернобыльская АЭС);
  • Участники Великой Отечественной войны.

Кроме того, возможность получения скидок может зависеть от региона проживания, так как часть льгот регулируется местными властями.


Как получить скидки на коммунальные услуги?


Для оформления скидки необходимо обратиться в территориальный орган социальной защиты населения или МФЦ. При себе нужно иметь следующие документы:
  • Паспорт гражданина РФ;
  • Пенсионное удостоверение;
  • Документы, подтверждающие право на получение льготы (например, справка об инвалидности, удостоверение ветерана труда);
  • Копия квитанций за последние месяцы оплаты коммунальных услуг.

Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, после чего принимается решение о предоставлении скидки.


Фото: istockphoto/VvoeVale

Как посчитать скидку на услуги ЖКХ пенсионерам?


Размер скидки зависит от категории пенсионера и региона проживания. Например, для лиц старше 70 лет скидка составляет 50% от суммы коммунальных платежей. Для инвалидов и ветеранов труда размер скидки также варьируется и может достигать до 100%.

Расчёт производится следующим образом: сумма начисленных коммунальных платежей умножается на процент скидки, который установлен для данной категории граждан.


Какие ещё есть льготы пенсионерам?


Помимо скидок на услуги ЖКХ, пенсионеры могут рассчитывать на другие виды государственной поддержки:
  • Льготы на проезд в общественном транспорте;
  • Бесплатная медицинская помощь в государственных учреждениях;
  • Компенсация расходов на лекарства;
  • Налоговые вычеты при покупке недвижимости.

Также стоит отметить, что в некоторых регионах действуют дополнительные меры поддержки пожилых людей, такие как бесплатные путёвки в санатории или субсидии на оплату жилья.

Таким образом, пенсионеры имеют право на различные виды льгот, включая скидки на услуги ЖКХ. Чтобы воспользоваться этими возможностями, важно своевременно обращаться в соответствующие органы и предоставлять необходимые документы.

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Боец UFC Шара Буллет: Если бы не Россия — Грузия была бы частью Дагестана
31 октября 2024, 17:44

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет ответил на слова чемпиона организации грузина Мераба Двалишвили, который ранее заявил, что «Дагестан и Россия — это не одно и то же», сообщает Sport24.
Ранее грузинский боец Мераб Двалишвили после завоевания титула чемпиона UFC в легчайшем весе заявил, что Умар Нурмагомедов не из России, он из Дагестана. По его словам, это не одно и то же.

Магомедов удивился, почему грузины сейчас недолюбливают Россию, хотя они должны благодарить ее.

«В школу, наверное, на историю, на географию мало ходили. Двалишвили, наверное, больше на борьбу ходил, а географию и историю пропускал. Если знали историю, то знали, что от Дагестана грузин спасла Россия. Россия их защищала. Если бы не Россия, Грузия была бы частью Дагестана», — заявил Магомедов.

Он напомнил, что Дагестан полвека воевал с Россией, однако сейчас это все позади и дагестанцам комфортно жить в составе РФ. Боец возмутился, что внешние враги хотят разделить Россию на части, продвигая русофобство. По его словам, сейчас для русских непростое время, поэтому все народы, проживающие на территории РФ должны быть единым кулаком.
#россия
#грузия
#дагестан
#рф
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Депутат Нилов объяснил необходимость опасность запретов алкоголя
31 октября 2024, 17:41

Фото: iStock/shuttertop

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что к любым ограничениям и запретам продаж алкогольной продукции надо подходить осторожно, так как это чревато всплеском серых схем реализации спиртного.
Он отметил, что вместо запретов необходимо усилить пропаганду вреда алкоголя и популяризацию здорового образа жизни.

«Надо всячески напоминать, что алкоголь вредит здоровью. Больше надо заниматься пропагандой о вреде алкоголя», — прокомментировал в беседе с RT Нилов.

А в Югре будут судить четверых иностранцев за распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.

«Во время личного досмотра оперативники изъяли у них 500 свертков с наркотическим средством, мобильные телефоны и банковские карты. Сотрудники полиции установили три тайника с наркотиком, которые сбытчики успели оборудовать на территории Юрги. Задержанные стали фигурантами уголовного дела и на время следствия были заключены под стражу», — приводит «Сiбдепо» сообщение ведомства.

Ранее замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков заявил, что злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смертности.

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#наркотики
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В Каширском краеведческом музее состоялось мероприятие «Наперекор судьбе»
31 октября 2024, 17:30

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов (фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира)

С 15 октября по 13 ноября в России проходит месячник «Белая трость», направленный на привлечение внимания общества к проблемам незрячих и слабовидящих людей. В рамках месячника в Каширском краеведческом музее состоялось мероприятие «Наперекор судьбе», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На торжестве присутствовали люди с нарушениями зрения и те, кто их поддерживает.

С приветственным словом выступили глава городского округа Михаил Шувалов, заместитель начальника окружного управления социального развития № 13 Ольга Бакеева и настоятель Успенского собора иеромонах Александр (Волков). Они отметили силу духа, стойкость и мужество незрячих людей.

Затем перед гостями выступил ансамбль эстрадно-народной песни «Забава», после чего состоялся мастер-класс, на котором участники мероприятия научились играть на народных музыкальных инструментах.


Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#мастер-класс
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Миллиардное состояние и 23 ребенка: как живет бизнесмен Роман Авдеев, продавший все активы в России
31 октября 2024, 17:21

Роман Авдеев (Фото: кадр из программы «Крутая история» на НТВ)

Бенефициар Роман Авдеев, являющийся самым многодетным миллиардером России, продал свою долю в концерне «Россиум», который включал в себя Московский кредитный банк и ряд других предприятий. В семье бизнесмена воспитывается 23 ребенка, а его состояние превышает сто миллиардов долларов. Подробности о бизнесе Авдеева, продаже активов и личной жизни расскажет «Радио 1».

Биография и бизнес


Роман Авдеев родился 17 июля 1967 года в подмосковном Одинцово. Свой первый бизнес он открыл в 22 года, занимаясь торговлей техникой и компьютерами. Это позволило ему через несколько лет приобрести Московский кредитный банк (МКБ), который на тот момент имел всего 14 сотрудников. В дальнейшем Авдеев вложил в банк средства, полученные от продажи успешных бизнесов в сфере продуктовой торговли и сельского хозяйства.

В 2008 году Роман Авдеев решил сосредоточиться на развитии Московского кредитного банка (МКБ), который занимал 70-е место среди крупнейших банков по активам. В 2012 году он привлек инвестиции от Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития, что позволило МКБ войти в двадцатку крупнейших банков России.

В карьере Авдеева было множество бизнесов, которые он создавал, приобретал и перепродавал. Он также занял пост генерального директора ООО «Концерн „Россиум“» — инвестиционного холдинга, в который вошли МКБ (основной актив), московский девелопер «Инград», а также предприятия в фармацевтической и аграрной сферах. В результате этих действий МКБ поднялся в десятку крупнейших банков России по активам и стал ведущим региональным частным коммерческим банком.

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Активы и состояние


Состояние Романа Авдеева оценивается более чем в сто миллиардов рублей. Основная часть его активов сосредоточена в Московском кредитном банке (МКБ), в то время как остальные средства включают земли сельскохозяйственного назначения в Черноземье, чулочно-носочную фабрику, деревообрабатывающий комбинат, недвижимость и доли в строительных проектах.

Авдеев занимает 108-е место в рейтинге Forbes «125 миллиардеров России — 2024», с состоянием, оцениваемым в 1,2 миллиарда долларов (более 116 миллиардов рублей).

В конце октября 2024 года он продал свою долю (31%) в инвестиционном холдинге «Россиум», через который контролировал все свои бизнесы. Покупателем стал его бизнес-партнер и владелец группы «Регион» Сергей Судариков. Таким образом, Авдеев полностью вышел из всех российских активов.

«После завершения сделки у Авдеева не осталось активов или бизнес-проектов в России. Теперь он планирует сосредоточиться на личных интересах и проводить больше времени с семьей», — сообщили в пресс-службе бизнесмена, информацию передали РИА Новости.


Личная жизнь миллиардера


Что касается личной жизни, Авдеев женат на Елене Авдеевой, которая вышла за него замуж, когда у него уже было 12 детей. В их семье насчитывается 23 ребенка, из которых 17 являются приемными. По словам самого бизнесмена, изначально он просто помогал детским домам, но вскоре осознал, что это «бесполезное занятие», и решил усыновить детей.

«Сначала я просто помогал детским домам, но потом понял, что это бесполезное занятие. Я усыновляю детей в возрасте до года <...> Я не выбираю детей. Я их принимаю любыми», — передает Tadviser слова Авдеева.

Бизнесмен также признался, что не может вспомнить дни рождения всех своих детей. Он отметил, что все они владеют как русским, так и английским языками, что позволяет им знакомиться с двумя культурами. Кроме того, он сообщил, что у его детей есть личный педагог-куратор, который составляет расписание, включающее занятия музыкой, изучение немецкого языка, плавание, игру в шахматы, а также посещение театров и музеев. Подбором персонала, выбором школы и кружков занимается супруга Авдеева.

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Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква
Диетолог Королева: тыква противопоказана людям с заболеванием почек
31 октября 2024, 16:19

Фото: iStock/NataliaDeriabina

31 октября в противовес Хэллоуину в России отмечают Тыквенный спас. В этот день советуют готовить блюда из тыквы и одеваться в яркие цвета.
Врач-кардиолог, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» сообщила, что тыква считается королевой осени и кладезем полезных компонентов.
«В ней не только витамин С, но и много витаминов группы B. Ее семена содержат большое количество минеральных веществ, где и калий, и магний, и цинк, и фосфор и масса других полезных компонентов, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и всех остальных систем организма. Тыква улучшает микробиому кишечника, обеспечивает хорошую пищеварительную функцию кишечнику», — объяснила врач.

Однако при всей своей полезности и небольшой калорийности, у тыквы все же имеются противопоказания.
«Противопоказания есть у того, кто реагирует на любые источники сахара. Человеку с сахарным диабетом, безусловно, в объеме такой продукт станет вопреки или человеку с заболеванием почек, ведь тыква оказывает мочегонный эффект. Особенно опасен это продукт при мочекаменной и желчекаменной болезнях», — подчеркнула эксперт.

По словам Королевой, тыкву можно использовать в приготовлении супов, каш и даже десертов.

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