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Турция начала поставлять в Россию сливочное масло, которое появится в магазинах уже в ближайшее время. Об этом пишет Mash.
По данным издания, Турция отправила России первые 20 тонн сливочного масла для пробы. Продукцию доставили по Черному морю, и уже в ближайшее время турецкое масло появится на прилавках российских магазинов.
При этом уточняется, что сливочное масло поставлять в Россию начнут Иран, Индия, Киргизия и Азербайджан.
Ранее сообщалось, что в России увеличился спрос на домашние маслобойки на 49% после подорожания в магазинах сливочного масла на 23%. По данным «Союзмолока», себестоимость производства масла выросла по всей цепочке. На фоне таких новостей люди начали покупать оборудование для производства сливочного масла для домашнего использования.
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При этом уточняется, что сливочное масло поставлять в Россию начнут Иран, Индия, Киргизия и Азербайджан.
Ранее сообщалось, что в России увеличился спрос на домашние маслобойки на 49% после подорожания в магазинах сливочного масла на 23%. По данным «Союзмолока», себестоимость производства масла выросла по всей цепочке. На фоне таких новостей люди начали покупать оборудование для производства сливочного масла для домашнего использования.
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Элина Позднякова