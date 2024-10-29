В России наблюдается дефицит пальмового масла

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Поставки пальмового масла в Россию за первые девять месяцев 2024 года упали на 8,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 638 тысяч тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Масложирового союза.
Отмечается, что начались проблемы с логистики. Ранее танкер из Индонезии достигал России в среднем за 40-60 дней. Теперь же на это требуется куда больше времени из-за угрозы судоходству в Красном море.
Усугубил ситуацию рост мировых цен на пальмовое масло. На Индонезию приходится 98% импорта этого продукта в Россию. Однако в этому году случился неурожай, а в следствие чего снизилось производство. Это, в свою очередь, спровоцировало рост цен, который составил 20-25 процентов, сообщил директор «Совэкона» Андрей Сизов.
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Анастасия Чинкова