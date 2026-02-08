«Дискриминация»: В Госдуме раскритиковали идею допвыходных для родителей школьников

08 февраля 2026, 16:02

Депутат Бессараб не поддержала идею ввести допвыходные для родителей школьников

Фото: Istock/Chainarong Prasertthai

Депутат Госдумы Светлана Бессараб высказала мнение об инициативе ввести три оплачиваемых выходных для родителей школьников. Она считает, что такая мера увеличит нагрузку на бюджет работодателей.





В беседе с «NEWS.ru» Бессараб отметила, что в реальном секторе экономики три дополнительных оплачиваемых дня станут существенной статьёй расходов.

«Если детей нет или дети уже выросли, работающие окажутся в разных условиях. И, конечно, те, у кого есть дети, будут неохотно приниматься работодателями на работу. Эти родители будут стоить работодателю дороже. Я не считаю, что это хорошая инициатива, потому что она представляет собой мягкую дискриминацию для работающих родителей», — пояснила депутат.