«Дискриминация»: В Госдуме раскритиковали идею допвыходных для родителей школьников
Депутат Бессараб не поддержала идею ввести допвыходные для родителей школьников
Депутат Госдумы Светлана Бессараб высказала мнение об инициативе ввести три оплачиваемых выходных для родителей школьников. Она считает, что такая мера увеличит нагрузку на бюджет работодателей.
В беседе с «NEWS.ru» Бессараб отметила, что в реальном секторе экономики три дополнительных оплачиваемых дня станут существенной статьёй расходов.
«Если детей нет или дети уже выросли, работающие окажутся в разных условиях. И, конечно, те, у кого есть дети, будут неохотно приниматься работодателями на работу. Эти родители будут стоить работодателю дороже. Я не считаю, что это хорошая инициатива, потому что она представляет собой мягкую дискриминацию для работающих родителей», — пояснила депутат.По словам Бессараб, вопросы посещения мероприятий сейчас решают индивидуально. Многие компании предоставляют выходной на 1 сентября по договору, а для других событий родители используют отпуск или отгулы.