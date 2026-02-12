Лидер партии «Новые люди» Нечаев предложил провести в России год без запретов
Лидер партии Новые люди Алексей Нечаев предложил объявить 2026 год в России «годом без запретов». С такой инициативой он выступил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме.
По словам Нечаева, гражданам важно дать возможность строить долгосрочные планы без опасений перед новыми ограничениями. Он подчеркнул, что обществу необходимы стабильность и предсказуемые правила.
Кроме того, политик предложил ввести двухлетний мораторий на новые требования, штрафы и налоги для бизнеса. По его мнению, это позволит предпринимателям сосредоточиться на развитии и снизит административную нагрузку.
Нечаев добавил, что такие меры помогут создать более спокойную деловую среду, в которой у людей «появятся силы жить, творить и работать». О реакции правительства на инициативы пока не сообщается.
