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Сталелитейной промышленности Украины предрекли полное уничтожение

The Economist: полное уничтожение грозит сталелитейной промышленности Украины
13 октября 2024, 19:53
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Сталелитейная промышленность Украины находится под угрозой полного уничтожения из-за приближения ВС РФ к Красноармейску (украинское название – Покровск), где располагается крупная шахта по добыче коксующегося угля. Об этом сообщает издание The Economist.
Отмечается, что используемый для выплавки железной руды уголь жизненно важен для всей сталелитейной промышленности Украины.

В материале сказано, что российским войскам даже не нужно захватывать шахту, чтобы уничтожить и так находящуюся в плачевном состоянии отрасль. Достаточно лишь отключить шахту от энергосбережения и перекрыть дорогу, по которой уголь доставляется в западные регионы страны, где ещё остались сталелитейные заводы.



До февраля 2022 года сталь составляла треть экспорта Украины. Однако в прошлом году страна опустилась с 14-го на 24-е место в мире по производству стали.

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ЦБ: Россия не должна Международному валютному фонду
ЦБ: У России нет обязательство перед Международным валютным фондом
13 октября 2024, 16:50

Фото: istock/Pineapple Studio

ЦБ не подотчетен Международному валютному фонду (МВФ), все обязательства в области макроэкономической политики были выполнены еще в 2000-х. Об этом сообщил зампредседателя Центрального банка России Алексей Заботкин. По его данным, последние займы поступали перед кризисом 1998 года.
«Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х уже, поэтому никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от него финансовую помощь, мы не несем», — цитирует Заботкина ТАСС.

Заботкин отметил, что мнение о зависимости Центробанка от МВФ появилось в 90-х годах. В тот период, столкнувшись с экономическими трудностями и бюджетными недостатками, Россия действительно получала кредиты от МВФ. Но, по его словам, это не говорит о подчинении. Правительство и Центральный банк просто согласовывали условия макроэкономической политики с фондом, чтобы получить финансовую помощь.

Однако, на сегодняшний день такая зависимость отсутствует. ЦБ уже расплатился по всем займам, и больше не требует согласования своих действий с МВФ.

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#валюта
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Воробьёв рассказал о поддержке подмосковных производителей
13 октября 2024, 16:47

Фото: пресс-служба администрации и губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о поддержке подмосковных производств продуктов питания. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Предприятие «Еремино поле» ежегодно выпускает три тысячи тонн мясной продукции. А начинало оно свою работу как маленькое семейное дело. Сейчас глава производства Татьяна Еремкина вместе с детьми создала 50 рабочих мест и строит второй завод – в Мытищах. Власти региона помогли семье получить участок без торгов и в этом году предоставили субсидию в размере четырех миллионов рублей на покупку нового оборудования.

Компания «ТуламашАгро» ежегодно обрабатывает около 70 тысяч гектар подмосковных сельхозземель, занимается выращиванием зерновых, животноводством и производством молочной продукции. В 2022 году компании выделили субсидию в 128 миллионов рублей на проведение агротехнологических работ.

Также в Кашире активно развивается завод «Черкизово», ежедневно выпускающий до 100 тонн колбасы из сырья с собственных ферм. Производство полностью автоматизировано, изготовлением продукции занимаются только роботы. Это одно из самых высокотехнологичных предприятий не только в России, но и во всей Европе. Власти Подмосковья оказали компании поддержку с получением земли и выходом на экспорт.

Фото: пресс-служба администрации и губернатора Московской области

Кроме того, Воробьёв рассказал о единственной в стране лаборатории, где проводятся исследования на SNP-генотипирование. На ней компания «Мираторг» отбирает животных по различным признакам. Сотрудничество этой фирмы с властями региона позволило повысить эффективность селекции в молочном животноводстве.

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#подмосковье
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#производство
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#сотрудничество
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#компании
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Ефимов: В Хорошево-Мневниках построят центр подготовки футбольных сборных
13 октября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) правительство Москвы выделит Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» (РФС) участок земли в Мневниковской пойме. Там будет возведён центр подготовки сборных команд по футболу.
Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. В новом центре будет вся необходимая инфраструктура: тренировочные поля, трибуна, а также база для размещения команд, приводит слова чиновника официальный портал мэра и правительства Москвы. Общая площадь комплекса составит около 32,6 тысячи квадратных метров, добавил Ефимов.

Для реализации масштабных инвестиционных проектов земельные участки передаются застройщикам без торгов. Такой механизм действует с 2016 года. На территории района Хорошево-Мневники формируется современный спортивный кластер, который будет включать в себя несколько комплексов. Для строительства первых трех объектов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров город уже предоставил инвесторам свыше девяти гектаров земли в рамках реализации МаИП.

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#город
#инфраструктура
#портал
#земельные участки
#база
#москва
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В Германии признали провал санкций против России
Focus.Online: Россия победила санкции Запада и показала экономический рост
13 октября 2024, 03:02

Фото: Фотобанк Московской области

Россия добилась экономического роста, несмотря на масштабное санкционное давление, считает немецкий эксперт Александр Либман. Он сделал заявление об этом в интервью немецкому изданию Focus.Online.
Либман подчеркнул, что «Россия адаптировалась к санкциям лучше, чем многие ожидали». Он признал неудачу санкций и добавил, что Москва справляется с их последствиями. По его словам, первого удара удалось избежать благодаря действиям Центрального банка, который стабилизировал финансовую систему и подготовил ее к возможным ограничениям.

«В прошлом году в Москве было построено больше станций метро, чем когда-либо за долгое время. Это не военная экономика», – резюмировал он.

Ранее Совет Европейского союза одобрил новые санкции против России за ее «дестабилизирующую деятельность».

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#санкции
#россия
#ес
#центробанк
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Путин заявил о надежном обеспечении внутреннего рынка продовольствием
Путин: российские аграрии надежно обеспечивают внутренний рынок продовольствием
13 октября 2024, 02:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что работники агропромышленного комплекса надежно обеспечивают отечественный рынок, а их продукция востребована в стране и за рубежом, передает РИА Новости.
По словам главы государства, российские работники сельского хозяйства обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продукции. Президент отметил, что благодаря высокому качеству их продукция пользуется спросом как в России, так и за рубежом.

«Наглядное тому подтверждение – позиции России как одного из мировых лидеров продовольственных поставок», – добавил он.

По словам Путина, эти успехи – заслуга крупных и средних сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сотрудников профильных, научных и образовательных учреждений.

Ранее Путин также призвал российский агропромышленный комплекс использовать отечественную технику и оборудование.

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#россия
#сельское хозяйство
#президент
#владимир путин
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Путин призвал к внедрению в российский АПК отечественного оборудования и техники
13 октября 2024, 01:14

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что агропромышленный комплекс должен активнее внедрять отечественную технику и оборудование, передает РИА Новости.
Глава государства подчеркнул необходимость укрепления технологического потенциала агропромышленного комплекса (АПК). Он напомнил о задаче увеличения производства не менее чем на 25%, а экспорта – не менее чем в 1,5 раза к 2030 году.

По словам Путина, эта стратегическая цель должна быть достигнута за счет укрепления технологического потенциала отрасли.

«Для этого надо шире внедрять отечественное оборудование и сельхозтехнику, развивать мелиорацию, селекцию и генетику, а также перспективные природоподобные технологии», – призвал президент.

Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что к 2030 году общий объем экспорта зерна из России достигнет 17,5 миллиарда долларов.

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#владимир путин
#президент
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#технологии
#сельское хозяйство
#минсельхоз
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Владимир Путин оценил сбор урожая в России
Путин: российские аграрии собирают ежегодно более 100 млн тонн зерновых
13 октября 2024, 00:58

Фото: iStock/jodie777

Президент России Владимир Путин по случаю Дня работника сельского хозяйства оценил урожай в стране и заявил, что этот показатель является хорошим ориентиром.
По словам главы государства, ежегодно российские аграрии собирают более 100 миллионов тонн зерна, а за последнее десятилетие производство сельхозпродукции увеличилось на 30%. В продовольственном секторе рост составил 40%.

«Это хорошая планка и показатель стабильности и устойчивости агропромышленного комплекса», – подчеркнул российский лидер.

Ранее в своей речи президент выразил «особую благодарность» фермерам Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областей, а также Донбасса. Президент пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах.

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#урожай
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В Армении предложили перейти с пшеницы на рис
Секретарь Совбеза Армении Григорян: жители могут перейти с пшеницы на рис
12 октября 2024, 23:37

Фото: iStock/BitsAndSplits

Армянские потребители могут избавиться от зависимости от стратегических товаров, перейдя с пшеницы на рис, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает РИА Новости.
По словам политика, безопасность Армении связана со стратегическими товарами. По мнению Григорян, эти товары могут измениться, в связи с чем население страны должно быть более гибким, чтобы не позволить другим странам «гоняться» за стратегическими товарами и адаптироваться к этой реальности.

«Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара», – предложил он.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения должна учитывать интересы России в закавказских транспортных потоках.

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#товары
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Нацбанк Украины ужесточит контроль за платежами внутри страны
12 октября 2024, 20:56

Фото: iStock/Panama7

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ужесточить контроль над платежами граждан и бизнеса внутри страны. Об этом со ссылкой на распоряжение регулятора пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Отмечается, что во время проведения проверок были зафиксированы многочисленные нарушения правил финмониторинга партнёров и клиентов небанковскими финансовыми учреждениями, которые занимаются платежами.

В связи с этим НБУ намерен обязать небанковских платежников осуществлять проверку своих клиентов и партнёров со всей строгостью, наравне с другими банками. Проверка, как ожидается, будет состоять из трёх шагов: детальное анкетирования, контроль за платёжными операциями и их отслеживание, мгновенная блокировка при возникновение каких-либо отклонений.

Банк дал финансовым учреждениям время на выполнение этих требований, однако не уточнил, сколько именно. Но при этом пригрозил нарушителям наказанием в виде многомиллионных штрафов или даже отзыва лицензии.

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