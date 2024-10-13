Сталелитейной промышленности Украины предрекли полное уничтожение

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Сталелитейная промышленность Украины находится под угрозой полного уничтожения из-за приближения ВС РФ к Красноармейску (украинское название – Покровск), где располагается крупная шахта по добыче коксующегося угля. Об этом сообщает издание The Economist.
Отмечается, что используемый для выплавки железной руды уголь жизненно важен для всей сталелитейной промышленности Украины.
В материале сказано, что российским войскам даже не нужно захватывать шахту, чтобы уничтожить и так находящуюся в плачевном состоянии отрасль. Достаточно лишь отключить шахту от энергосбережения и перекрыть дорогу, по которой уголь доставляется в западные регионы страны, где ещё остались сталелитейные заводы.
До февраля 2022 года сталь составляла треть экспорта Украины. Однако в прошлом году страна опустилась с 14-го на 24-е место в мире по производству стали.
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В материале сказано, что российским войскам даже не нужно захватывать шахту, чтобы уничтожить и так находящуюся в плачевном состоянии отрасль. Достаточно лишь отключить шахту от энергосбережения и перекрыть дорогу, по которой уголь доставляется в западные регионы страны, где ещё остались сталелитейные заводы.
До февраля 2022 года сталь составляла треть экспорта Украины. Однако в прошлом году страна опустилась с 14-го на 24-е место в мире по производству стали.
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Анастасия Чинкова