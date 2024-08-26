В России наблюдается резкий рост спроса на одну из профессий

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С начала 2024 года в России наблюдается заметный рост спроса на дизайнеров: количество вакансий увеличилось на 19%, а средние зарплаты выросли на 21%. Этот рост превышает общий прирост доходов по стране, который составил 19%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование DNA Team и HeadHunter.
Самыми высокооплачиваемыми специалистами стали продуктовые дизайнеры со средней зарплатой в 150 000 рублей в месяц. На втором месте находятся UX/UI-дизайнеры, зарабатывающие около 110 000 рублей, а следом идут дизайнеры интерфейсов, арт-директоры и дизайнеры игр, которые получают по 100 000 рублей.
Интересно отметить, что зарплата дизайнеров печатной продукции возросла на 44%, несмотря на снижение спроса. Это связано с тем, что многие специалисты покидают сферу полиграфии из-за цифровизации, а компании стараются удержать оставшихся сотрудников, но полиграфические дизайнеры остаются одними из самых низкооплачиваемых специалистов с зарплатой около 65 000 рублей в месяц.
Наиболее конкурентная обстановка наблюдается среди гейм-дизайнеров, где на одну вакансию приходится 10,4 резюме. В то же время, среди дизайнеров полиграфии и продуктовых дизайнеров конкуренция значительно ниже.
В настоящее время наиболее перспективными профессиями в России являются IT-специалисты, такие как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности в связи с дефицитом кадров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Интересно отметить, что зарплата дизайнеров печатной продукции возросла на 44%, несмотря на снижение спроса. Это связано с тем, что многие специалисты покидают сферу полиграфии из-за цифровизации, а компании стараются удержать оставшихся сотрудников, но полиграфические дизайнеры остаются одними из самых низкооплачиваемых специалистов с зарплатой около 65 000 рублей в месяц.
Наиболее конкурентная обстановка наблюдается среди гейм-дизайнеров, где на одну вакансию приходится 10,4 резюме. В то же время, среди дизайнеров полиграфии и продуктовых дизайнеров конкуренция значительно ниже.
В настоящее время наиболее перспективными профессиями в России являются IT-специалисты, такие как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности в связи с дефицитом кадров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова