Средняя зарплата в Москве в марте выросла на 30 640 рублей

17 июня 2026, 07:22

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Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Москве в марте 2026 года выросла до 219 618 рублей. В марте 2025 года показатель равнялся 188 978 рублям. За год разница увеличилась до 30 640 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.