Средняя зарплата в Москве в марте выросла на 30 640 рублей
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Москве в марте 2026 года выросла до 219 618 рублей. В марте 2025 года показатель равнялся 188 978 рублям. За год разница увеличилась до 30 640 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.
По России средняя зарплата в марте 2026 года составила 112 654 рублей. Годом ранее россияне в среднем зарабатывали 97 645 рублей.
При этом речь идет именно о номинальной начисленной заработной плате до вычета налогов, поэтому реальные доходы населения могут отличаться с учетом инфляции, отрасли занятости, уровня квалификации и региона проживания. Традиционно в Москве показатель остается выше среднероссийского уровня за счет высокой концентрации бизнеса, крупных работодателей и более высокого уровня оплаты труда в ряде сфер экономики.
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