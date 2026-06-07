Стали известны регионы РФ, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

07 июня 2026, 01:48

РИА Новости: В марте средняя зарплата превысила сто тысяч рублей в 20 регионах РФ

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

В марте средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 20 российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.





Лидерами по размеру оплаты труда стали Чукотский автономный округ (246 тысяч рублей) и Москва (214 тысяч). Следом идёт Магаданская область, где средний заработок достиг 190 тысяч рублей — годом ранее он составлял 155 тысяч. В пятёрку также вошли Ямало-Ненецкий АО (189 тысяч) и Сахалинская область (155 тысяч).



