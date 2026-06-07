Стали известны регионы РФ, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
РИА Новости: В марте средняя зарплата превысила сто тысяч рублей в 20 регионах РФ
В марте средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 20 российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
Лидерами по размеру оплаты труда стали Чукотский автономный округ (246 тысяч рублей) и Москва (214 тысяч). Следом идёт Магаданская область, где средний заработок достиг 190 тысяч рублей — годом ранее он составлял 155 тысяч. В пятёрку также вошли Ямало-Ненецкий АО (189 тысяч) и Сахалинская область (155 тысяч).
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Кроме того, отметку в 100 тысяч преодолели жители Республики Саха (154 тысячи), Камчатки (153 тысячи), Ненецкого АО (149 тысяч) и Ханты-Мансийского АО (148 тысяч). Свыше 100 тысяч зарабатывали также в Мурманской области, Санкт-Петербурге, Московской области, Хабаровском и Красноярском краях, Забайкалье и Калужской области. Замыкают двадцатку Амурская и Иркутская области, а также Приморье и Республика Коми, где заработные платы лишь слегка превысили порог в 100 тысяч.
Самый заметный годовой рост зарплат среди регионов с доходом выше 100 тысяч зафиксировали в Калужской области (+31%), Хабаровском крае (+26%), Магаданской области (+23%) и Подмосковье (+20%).
В мае «Радио 1» передавало, что средний уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности Московской области за первые два месяца года составил 119 800 рублей. Это более чем на 11% выше прошлогоднего показателя. Подробнее читайте в нашем материале.