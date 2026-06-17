HR-эксперт Лоикова раскрыла, как и сколько денег тратят жители Москвы и Подмосковья

17 июня 2026, 22:54

HR-эксперт Лоикова: жители столичного региона тратят около 89 тыс. рублей в месяц

Фото: iStock/ArtemSam

В среднем жители столичного региона тратят около 89 тысяч рублей ежемесячно. Такие данные привела независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





По информации ТАСС, за последний год средний размер заработной платы в Москве вырос практически на 31 тысячу рублей и составил 219 618 рублей. При этом по состоянию на март текущего года средняя зарплата в России составляла 112 654 рубля.





«Около 20–30% дохода уходит на еду и товары первой необходимости, еще 20% — на оплату услуг ЖКХ, 15% — на транспорт, еще 5–10% — на одежду, обувь и товары для дома», — пояснила Лоикова в разговоре с «Вечерней Москвой».