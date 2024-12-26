Сроки сдачи съемных квартир в Москве на долгое время упали с 12 до 8 дней

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Сроки сдачи съемных квартир в России на долгое время заметно упали за 2024 год: в Москве — с 12 до 8 дней, в Уфе — с 8 до 4 дней, а в Казани — с 14 до 9 дней. К соответствующим выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс.Аренда». При этом, как отмечается, сроки на поиск арендаторов жилья стоимостью до 50 тысяч рублей в Москве снизились до шести дней.
«Цена ― базовый и главный параметр, на который ориентируются арендаторы при поиске съемной квартиры. В период пиковых показателей спроса такая недвижимость может сдаваться даже в течение нескольких часов: например, такое мы наблюдали в «горячий» сезон в этом году ― в августе и сентябре», — объяснил руководитель сервиса Роман Жуков в беседе с «Известиями».Вместе с тем директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский отметил, что цены на аренду квартир вырастут еще на 10-15% весной 2025 года. В комментарии для «Газеты.Ru» эксперт пояснил, что этому способствует нестабильный рынок ипотеки, вызванный высокой ключевой ставкой Центробанка.
«Мы ожидаем, что рост ставок аренды будет как минимум не ниже официальной инфляции, но, скорее всего, будет заметно опережать ее в течение всего года», — добавил Чернокульский.Читайте также:
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