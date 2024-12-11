В Минстрое рассказали о льготах для ИЖС с эскроу-счетами

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с использование эскроу-счетов станет доступным россиянам с 1 марта 2025 года. При использовании этой системы можно будет взять «Семейную ипотеку» на тех же условиях, что и при участии в долевом строительстве многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.