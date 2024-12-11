В Минстрое рассказали о льготах для ИЖС с эскроу-счетами

Фото: istockphoto.com/Kwangmoozaa
Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с использование эскроу-счетов станет доступным россиянам с 1 марта 2025 года. При использовании этой системы можно будет взять «Семейную ипотеку» на тех же условиях, что и при участии в долевом строительстве многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
«Заказчики индивидуального жилищного строительства смогут взять кредит на реализацию проекта по льготной программе «Семейная ипотека», причём как на возведение жилья, так и на покупку земельного участка под него. Ограничений по регионам нет. Можно также использовать материнский капитал», — говорится в сообщении.Кроме того, предусмотрена поддержка для подрядчиков: для ИЖС они смогут взять льготный кредит по ставке не выше 1% годовых.
Подробная информация о строительстве частного дома с использованием эскроу-счёта размещена на сайте спроси.дом.рф.
Читайте также:
В подольском ЖК «Бородино» поставили на кадастр 20-этажный жилой дом
В России создадут единую цифровую базу для ИЖС с эскроу-счетами
Россиянам разъяснили порядок индивидуального строительства с эскроу-счетами
Лев Каштанов