США наладят производство обогащённого урана, чтобы снизить зависимость от России

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Соединённые Штаты увеличат производство обогащённого урана, чтобы снизить свою зависимость в этом компоненте от РФ. На эти цели планируется выделить около $2,2 млрд, сообщила в интервью японской газете Yomiuri помощник главы Минэнерго США Кэтрин Хафф.
По словам Хафф, США планируют создать новую сеть цепочек поставок урана с поддержкой Великобритании, Канады, Франции и Японии, чтобы в итоге отказаться от покупки урана из России, на долю которого приходится 20% всего американского уранового импорта.
Сейчас текущим поставщиком является компания «Техснабэкспорт» (предприятие Росатома), однако в компании заявили, что не рассылали предупреждения о возможном упреждающем запрете на поставки урана в Штаты. Опровергли эту информацию и в головной госкорпорации «Росатом».
По информации информационного агентства Reuters, правительство США сейчас озабочено поиском новых поставщиков урана для реакторов нового поколения взамен России, которая стала одним из лидеров по поставкам этого топлива в результате реализации программы переработки советского ядерного оружия.
Ранее глава комитета сената по энергетике и природным ресурсам Джон Баррассо говорил, что Соединённые Штаты тратят порядка миллиарда долларов в год на российское ядерное топливо. По данным Bloomberg, в 2020 году на долю России пришлось 16,5% урана, импортированного в США и 23% обогащённого урана, необходимого для работы американских коммерческих атомных станций.
Главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров, комментируя ситуацию, подчеркнул, что по оценкам министерства энергетики США, к 2030 году стране потребуется до 40 тонн урана только для демонстрации новых реакторов. Уваров сомневается в том, что выделенные на данный момент 500 миллионов долларов значительно изменят ситуацию.
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Сейчас текущим поставщиком является компания «Техснабэкспорт» (предприятие Росатома), однако в компании заявили, что не рассылали предупреждения о возможном упреждающем запрете на поставки урана в Штаты. Опровергли эту информацию и в головной госкорпорации «Росатом».
Ранее глава комитета сената по энергетике и природным ресурсам Джон Баррассо говорил, что Соединённые Штаты тратят порядка миллиарда долларов в год на российское ядерное топливо. По данным Bloomberg, в 2020 году на долю России пришлось 16,5% урана, импортированного в США и 23% обогащённого урана, необходимого для работы американских коммерческих атомных станций.
Главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров, комментируя ситуацию, подчеркнул, что по оценкам министерства энергетики США, к 2030 году стране потребуется до 40 тонн урана только для демонстрации новых реакторов. Уваров сомневается в том, что выделенные на данный момент 500 миллионов долларов значительно изменят ситуацию.
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Артем Путинцев