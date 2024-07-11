США намерены нарастить собственный ледокольный флот

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США планируют нарастить ледокольный флот и побороться с мировыми державами-владельцами этих типов судов. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.
На данный момент США обладает всего двумя полярными ледоколами и срок их эксплуатации подходит к концу. Совместно с Канадой и Финляндией, странами, также имеющими выход к Северному Ледовитому океану, американцы намерены увеличить их производство и таким образом обогнать Россию.
Ранее глава ВВС США заявил, что его страна нуждается в огромных ресурсах для поддержания «устаревшего воздушного флота».
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Олег Дикий