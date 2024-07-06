AT: Первый боевой ледокол «Иван Папанин» обеспечит России господство в Арктике

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Первый в ВМФ боевой ледокол «Иван Папанин», который уже приступил к ходовым испытаниям, обеспечит России господство в Арктике. Об этом написал обозреватель Габриэль Онрада для издания Asia Times. По словам автора, уникальный проект 23550 занял среди российских ледоколов особое место, ведь он способен разбивать лед толщиной 1,7 метра и вести бои в условиях заполярного круга.
Онрада также обратил внимание, что «Иван Папанин» отражает широкие интересы РФ в арктическом регионе и усиление военной стратегии. На борту ледокола установлена 76-миллиметровая пушка АК-176МА и пусковые установки для крылатых ракет «Клуб» и «Калибр». Столь серьезное вооружение значительно повышает боевые возможности корабля, пояснил эксперт.
Ранее Минобороны России сообщало, что головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» вышел на первые испытания. Согласно планам, после всех процедур ледокол войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.
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