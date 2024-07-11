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Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что военные ВС РФ могут наносить удары по любым целям Вооруженных сил Украины из-за истощения украинского ПВО. Об этом информирует РИА Новости.
«Теперь русские могут нацеливаться на позиции по всей Украине в светлое время суток и наносить колоссальный ущерб украинцам», — сообщил он.
По его словам, системы Patriot оказались неэффективны из-за истощения запасов ракет для них у Вооруженных сил Украины. Меркурис предполагает, что это может быть вызвано тем, что часть из них российские военные вывели из строя.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Путь Киева в НАТО должен завершиться исчезновением Украины или альянса. Так зампред Совбеза РФ отреагировал на вашингтонскую Декларацию НАТО, в которой страны-участницы альянса обязуются поддерживать Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова