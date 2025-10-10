«Спасибо, Путин!»: Резонансная благодарность Трампа прогремела в соцсетях
Трамп поблагодарил Путина за оценку его усилий по урегулированию кризисов
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина в своём аккаунте в социальной сети Truth Social.
Американский лидер отреагировал таким образом на слова российского президента об усилиях Вашингтона по урегулированию кризисов.
«Спасибо вам, президент Путин!» — написал Трамп и сопроводил пост цитатами и видео с выступлением Путина.Президент России отметил, что Дональд Трамп демонстрирует подлинное желание найти выход из украинского кризиса.
Ранее российский лидер заявил, что Нобелевскую премию мира иногда присуждали людям, которые не сделали ничего для мира. Он выразил мнение, что такие решения нанесли огромный ущерб авторитету награды. Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, достоин ли Трамп Нобелевской премии, сказал, что это решение не в его компетенции.