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США приостановили исследования нового метода лечения рака в России по своей инициативе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.
По словам специалиста, это не повлияло на пациентов в целом, поскольку зачастую исследования проводятся на ограниченной группе людей. Каприн подчеркнул, наука и медицина должны оставаться вне политики, но не смотря на это, сотрудничество по протоколам с американскими коллегами было остановлено исключительно по их желанию.
Онколог отметил, что это побудило РФ активнее работать над созданием собственных лекарственных средств. Россия уже сделала значительные шаги в данном направлении, добавил специалист.
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