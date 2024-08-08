США нашли более привлекательный рынок для поставки газа вместо Европы

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Поставщики сжиженного природного газа (СПГ) из США стали всё чаще отдавать предпочтение покупателям из Азии вместо Европы, хотя обежали поддержать Евросоюз после отказа от российских энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Business Insider.
По словам аналитиков, США переключились на азиатский рынок после того, как цены на нём превысили европейские. Это произошло даже несмотря на то, что стоимость СПГ в Европе в настоящее время значительно выше показателей прошлого десятилетия.
Согласно итоговым данным за прошлый месяц, поставки американского СПГ в европейские страны примерно сравнялись с российскими. Так, США поставили в Евросоюз 1,5 миллиона тонн топлива, а Россия – 1,3 миллиона тонн. Это стало минимальным разрывом с конца 2021 года.
В январе этого года поставки составляли 5,2 тонны от США против 1,5 миллионов тонн от России.
Прогнозируется, что в августе – сентябре продолжится такая тенденция.
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Согласно итоговым данным за прошлый месяц, поставки американского СПГ в европейские страны примерно сравнялись с российскими. Так, США поставили в Евросоюз 1,5 миллиона тонн топлива, а Россия – 1,3 миллиона тонн. Это стало минимальным разрывом с конца 2021 года.
В январе этого года поставки составляли 5,2 тонны от США против 1,5 миллионов тонн от России.
Прогнозируется, что в августе – сентябре продолжится такая тенденция.
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Анастасия Чинкова