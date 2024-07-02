Der Spiegel: отказавшись от российского газа ЕС стал зависим от удобрений из РФ

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Отказ Европы от закупок газа из России привел ее к зависимости от поставок удобрений из РФ. Как пишет Der Spiegel, так в ЕС пытались закрыть возникший на рынке дефицит. Производители пытаются запугать власть, что низкие российские цены могут уничтожить местное производство и сделать сельское хозяйство ЕС постоянно зависимым от удобрений из России.
По данным европейских статистических органов, Россия обеспечивает ЕС почти третью от всех удобрений. Дешевые поставки сводят на нет все усилия по увеличению мощностей в Европе.
Ранее стало известно, что суд в США снял запрет Джо Байдена на экспорт СПГ. С иском обратились 16 штатов, уверяя, что президент нарушил федеральный закон, решив приостановить экспорт сниженного природного газа.
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