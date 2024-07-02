Der Spiegel: отказавшись от российского газа ЕС стал зависим от удобрений из РФ

Отказ Европы от закупок газа из России привел ее к зависимости от поставок удобрений из РФ. Как пишет Der Spiegel, так в ЕС пытались закрыть возникший на рынке дефицит. Производители пытаются запугать власть, что низкие российские цены могут уничтожить местное производство и сделать сельское хозяйство ЕС постоянно зависимым от удобрений из России.