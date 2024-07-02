Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Der Spiegel: отказавшись от российского газа ЕС стал зависим от удобрений из РФ

Der Spiegel: отказавшись от российского газа ЕС стал зависим от удобрений из РФ

02 июля 2024, 17:15
Фото: istockphoto/fotokostic

Фото: istockphoto/fotokostic

Отказ Европы от закупок газа из России привел ее к зависимости от поставок удобрений из РФ. Как пишет Der Spiegel, так в ЕС пытались закрыть возникший на рынке дефицит. Производители пытаются запугать власть, что низкие российские цены могут уничтожить местное производство и сделать сельское хозяйство ЕС постоянно зависимым от удобрений из России.


По данным европейских статистических органов, Россия обеспечивает ЕС почти третью от всех удобрений. Дешевые поставки сводят на нет все усилия по увеличению мощностей в Европе.

Ранее стало известно, что суд в США снял запрет Джо Байдена на экспорт СПГ. С иском обратились 16 штатов, уверяя, что президент нарушил федеральный закон, решив приостановить экспорт сниженного природного газа.

Читайте также:

На Западе рассказали о крупной дипломатической победе Путина

Стала известна главная цель Орбана во время председательства Венгрии в ЕС

Украина попросила помощи у Венгрии, Польши и Словакии в связи с энергокризисом
#россия
#экспорт
#закон
#поставки
#ес
#удобрения
#газ
Стала известна главная цель Орбана во время председательства Венгрии в ЕС
Орбан: мир на Украине будет главной целью на время председательства Венгрии в ЕС
02 июля 2024, 16:56

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным на время председательства его страны в ЕС, которое началось накануне, 1 июля. Сейчас Орбан прибыл с первым за 12 лет визитом в Киев для встречи с Зеленским, сообщают РИА Новости.
Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского союза в течение следующих шести месяцев. Уточняется, что самым важным вопросом на этот срок Виктор Орбан назвал войну и мир между Россией и Украиной.

Политик также отметил, что во время встречи не упустит возможность обсудить ситуацию с венгерским меньшинством, которое живет на Украине. Орбан намерен обговорить то, как им помочь.

Ранее венгерский премьер сообщил, что попросил Зеленского рассмотреть вариант с прекращением огня перед тем, как начнутся переговоры. По его мнению, это поспособствует ускорению мирного процесса.

Читайте также:

Политолог Фельдман объяснил визит Орбана в Киев

В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев

На Западе рассказали о крупной дипломатической победе Путина
#политолог
#мир
#венгрия
#переговоры
#ес
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
BFMTV: «Непокоренная Франция» откажется от коалиции с партией Макрона
02 июля 2024, 16:26

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Ультралевая партия «Непокоренная Франция» (LFI) отказалась от коалиции с партией президента страны Эммануэля Макрона «Вместе за республику». Об этом сообщил национальный координатор LFI Мануэль Бомпар в эфире телеканала BFMTV.
По словам Бомпара, он не будет участвовать в правительстве, которое «не восстановит справедливое налогообложение и не будет проводить политику распределения богатства вместо тех, которые ранее приняли Атталь и Макрон». Примечательно, что 185 кандидатов в депутаты снялись с парламентских выборов.

Напомним, 1 июля во дворце президента Франции Макрон провёл заседание своего кабинета министров. После встречи многие политики были обеспокоенными. Среди них — премьер-министр Габриэль Атталь и министр сельского хозяйства Аньес Панье-Рюнаше. По итогам первого тура парламентских выборов партия Эммануэля Макрона заняла третье место с 20% голосов.

Читайте также:

Le Monde: 185 кандидатов сняли свои кандидатуры на парламентских выборах Франции

FT и Bloomberg: Макрон «пропал» после поражения в первом туре выборов

Выборы во Франции: Макрон проигрывает, что известно о партии Марин Ле Пен
#депутаты
#заседание
#партия
#министр
#макрон
#франция
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Фельдман объяснил визит Орбана в Киев
02 июля 2024, 15:11

Фото: сайт Кремля

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман пояснил, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев связан с той ролью, которую его страна играет в ЕС.
«Этот визит объясняется стратегической ролью, которую Венгрия сейчас играет в ЕС. Она вступает в статус председательствующей страны и должна принимать на себя определённые обязательства и функции, в частности дипломатического характера», — допустил в беседе с RT Фельдман.

А французский политолог, директор института истории развития российско-французских отношений Эммануэль Леруа, комментируя этот визит, напомнил о независимости той политики, которую проводит Орбан.

«В ЕС Орбан практически один проводит независимую политику. ЕС — англосаксонская военная машина, построенная в 1960-х годах в духе полного подчинения интересам Лондона и Вашингтона», — отметил в беседе с «Известиями» Леруа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет жестко отстаивать интересы своей страны.

Читайте также:

В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев

Стала известна цель визита Орбана в Киев

Украина попросила помощи у Венгрии, Польши и Словакии в связи с энергокризисом
#страны
#министр
#политолог
#венгрия
#ес
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев
Песков о визите Орбана в Киев: премьер Венгрии умеет отстаивать интересы страны
02 июля 2024, 14:48

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет жестко отстаивать интересы своей страны. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что власти Венгрии не контактировали с Москвой перед визитом Орбана в Киев. По словам Пескова, в Кремле ничего не ожидают от этого визита.

Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что во время поездки будут превалировать обязанности в разрезе интересов Европейского союза, а не национальных интересов Венгрии.

Напомним, сегодня, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, для оказания помощи в урегулировании конфликта на Украине. Отметим, что Венгрия регулярно выступает против выделения ЕС дополнительных средств на военную помощь киевскому режиму.

Читайте также:

В США раскрыли, какой «сюрприз» ждет Путина от НАТО

Стала известна цель визита Орбана в Киев

Уничтожение СУ-27 ВСУ, Орбан едет на Украину, ВС РФ изучили ATACMS: последние новости СВО
#помощь
#поездки
#ес
#венгрия
#сво
#всу
#вс рф
#киев
#украина
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роджер Уотерс: Джулиан Ассанж — сорока на живой изгороди
02 июля 2024, 14:44

Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что США используют национальную безопасность как ширму, чтобы затыкать журналистам рты.
Так он прокомментировал дело интернет-журналиста Джулиана Ассанжа, сравнив его с «сорокой на изгороди».

«Лесники в Соединённом Королевстве убивают сорок и вешают их трупики на изгородь в качестве предостережения для других птиц, которые могут покушаться на фазаньи яйца. Здесь они хотят сохранить в тайне правду о своей политике и о том, что на самом деле происходит в мире, тогда как мир выходит из-под контроля и несётся. А всё из-за властных структур в нашей политике», — пояснил в беседе с RT Уотерс.

А бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение о том, что США всё же придётся отказаться от мировой гегемонии. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, эксперт объяснил, что это связано с тем, что Штатам больше не хватает финансирования и доверия других государств для мирового контроля.

Ранее издание Bloomberg проинформировало, что поездка премьер-министра Индии Нарендра Моди в Россию — это крупная дипломатическая победа президента РФ Владимира Путина.

Читайте также:

На Западе рассказали о крупной дипломатической победе Путина

Роджер Уотерс: В Лондоне скучают по RT

В США сняли введённый Байденом запрет на экспорт СПГ
#сша
#эксперт
#интернет
#запрет
#мнение
#мир
#рф
#политика
#сми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе рассказали о крупной дипломатической победе Путина
Bloomberg: визит премьера Индии Моди является дипломатической победой Путина
02 июля 2024, 14:08

Фото: сайт Кремля

Поездка премьер-министра Индии Нарендра Моди в Россию — это крупная дипломатическая победа президента РФ Владимира Путина. Об этом информирует Bloomberg.
По данным агентства, вопреки традиции Моди отправится с визитом не в соседние государства, а в Россию, что особенно выделяет важность связей Москвы и Нью-Дели. Уточняется, что лидеры двух государств обсудят поставки материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооруженными силами стран и партнерство в сфере атомной энергетики.

При этом, по информации источника, в рамках поездки не планируется подписание каких-либо соглашений.

Напомним, 8 июля текущего года Моди совершит однодневную поездку в Москву, которая подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией.

Читайте также:

Премьер-министр Индии прилетит в Россию

Избирком Индии подтвердил победу «Национального демократического альянса» Моди

В России ответили на сообщения о маневрах подлодок вблизи Британии
#традиции
#страны
#министр
#поставки
#путин
#индия
#россия
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роджер Уотерс: В Лондоне скучают по RT
02 июля 2024, 14:01

Фото: iStock/bukki88

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс признался, что в Лондоне скучают по телеканалу RT, лицензия на вещание в Британии которого ранее была отозвана ранее.
«Мы по вам скучаем, RT <...> в Лондоне <...> Правда!» — отметил в беседе с RT Уотерс.

До этого главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко объяснил, почему Россия не может пресечь работу британского разведывательного борта, с высоты полёта которого можно увидеть Севастополь.

«Фактически он находится или в зоне национального воздушного пространства Румынии, или прямо среди гражданских самолётов. Недавно он расходился с гражданским лайнером японских авиалиний. Соответственно, работает, прикрываясь гражданскими. Достаточно далеко от Крыма, но достаточно для того, чтобы чётко видеть с этой высоты Севастополь», — пояснил в беседе с «Царьградом» Дрозденко.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак принёс публичные извинения после истории с заражённой кровью.

Читайте также:

Британский премьер Сунак признал «день позора» из-за скандала с зараженной кровью

Великобритания разрешила Украине наносить удары по Крыму

Великобритании высылает из страны военного атташе РФ
#россия
#интернет
#страны
#великобритания
#сми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Le Monde: 185 кандидатов сняли свои кандидатуры на парламентских выборах Франции
02 июля 2024, 13:42

Фото: istockphoto/olrat

С парламентских выборов во Франции снялись 185 кандидатов в депутаты. Об этом сообщает местная газета Le Monde. Уточняется, что речь идет об участниках президентской коалиции «Вместе за республику» и членах блока левых «Новый народный фронт». Таким образом они хотят помешать получить большинство партии правых «Национальное объединение».
«По подсчетам издания, 185 кандидатов снялись с выборов, 126 «треугольников» еще возможны», — сказано в материале.

Журналисты Le Monde уточнили, что во втором туре отказался участвовать 121 претендент от левых, 60 человек от президентской коалиции и еще несколько кандидатов из других партий.

Под «треугольниками» имеются в виду случаи прохода в следующий тур представителей трех главных политических блоков.

Второй тур выборов ожидается 7 июля.

Читайте также:

Командир «Ахмата» Алаудинов назвал сроки окончания СВО на Украине

В России ответили на сообщения о маневрах подлодок вблизи Британии

FT и Bloomberg: Макрон «пропал» после поражения в первом туре выборов
#мир
#франция
#выборы
#голосование
#депутаты
#эммануэль макрон
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна цель визита Орбана в Киев
Орбан заявил, что приехал в Киев, чтобы помочь урегулировать украинский конфликт
02 июля 2024, 13:40

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев, для оказания помощи в урегулировании украинского конфликта. Цель визита он опубликовал в социальных сетях.
«Цель венгерского председательства заключается в содействии решению задач, стоящих перед Европейским союзом. Поэтому моя первая поездка привела меня в Киев», — говорится в публикации.

До этого пресс-секретарь политика Берталан Хаваши сообщал о прибытии премьер-министра в Киев для обсуждения вопроса по достижению мира на Украине. Он добавил, что Орбан и глава киевского режима Владимир Зеленский поговорят о двусторонних отношениях государств.

Ранее премьер-министр Венгрии утверждал, что не поддерживает в конфликте ни одну из стран, а хочет лишь мирового урегулирования.

Читайте также:

Министр обороны РФ Белоусов поздравил 106-ю дивизию с освобождением Раздоловки

Попавший в больницу Отар Кушанашвили вышел на связь

«Связь с марсианами»: Ученый раскрыл, стоит ли ждать встречи с НЛО
#мир
#венгрия
#украина
#виктор орбан
#владимир зеленский
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф