В Киев отправлен первый транш из пакета финпомощи ЕС суммой 4,5 миллиарда евро

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Украине в среду 20 марта отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро, которую утвердили на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.
Боррель рассказал, что программа пакета финансовой помощи от Евросоюза Киеву рассчитана до 2027 года. Это отдельная программа помощи, никак не связанная с доходами от замороженных в западных банках активов Российской Федерации.
А уже помимо этого Еврокомиссия намерена до 2027 года отправить в помощь Киеву около 15 миллиардов евро в виде доходов от замороженных активов РФ.
Ранее банки западных стран заблокировали порядка 300 миллиардов долларов, которые хранились на их счетах, в ответ на принятое Путиным решение о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года.
На 2024 год на Украине зафиксирован дефицит бюджета в 43,9 миллиарда долларов. Большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников.
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«Сегодня мы перевели первый транш в рамках украинского фонда — нашей программы поддержки Украины», — заявил глава евродипломатии.
Ранее банки западных стран заблокировали порядка 300 миллиардов долларов, которые хранились на их счетах, в ответ на принятое Путиным решение о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года.
На 2024 год на Украине зафиксирован дефицит бюджета в 43,9 миллиарда долларов. Большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников.
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Мария Федоровцева