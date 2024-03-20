Песков: Ущерб Европе от использования доходов от активов РФ неизбежен

Фото: сайт Кремля
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал стремление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля направлять доходы от замороженных активов России Киеву уже летом этого года, назвав подобную практику нарушением норм международного права, пишет Gazeta.ru.
Главы МИД стран Евросоюза поддержали идею использования доходов от замороженных активов России для поставок оружия Украине, но принятие окончательного решения пока отложено. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел государств-членов сообщества в Брюсселе.
Дмитрий Песков высказал мнение, что ущерб Европе от использования доходов от активов РФ неизбежен.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила план финансовой помощи Киеву за счёт активов России. Согласно подсчётам брюссельских чиновников, доходы от изъятых активов РФ достигают примерно 3 миллиарда евро в год. Планируется, что к 2027 году на Украину будет направлено порядка 15 миллиардов евро на закупку вооружения или на восстановление инфраструктуры украинских городов.
В среду 20 марта стало также известно, что представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача Европой на Украину процентов дохода от российских активов станет «прямым бандитизмом и воровством, Россия будет отвечать».
После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года банки западных держав заблокировали около 300 миллиардов долларов российских активов, которые хранились на их счетах. Доходы от этих средств власти Евросоюза планируют направить в помощь Украине.
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Дмитрий Песков высказал мнение, что ущерб Европе от использования доходов от активов РФ неизбежен.
В среду 20 марта стало также известно, что представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача Европой на Украину процентов дохода от российских активов станет «прямым бандитизмом и воровством, Россия будет отвечать».
После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года банки западных держав заблокировали около 300 миллиардов долларов российских активов, которые хранились на их счетах. Доходы от этих средств власти Евросоюза планируют направить в помощь Украине.
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Мария Федоровцева