США пригрозили санкциями работающим в России европейским банкам

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Соединенные Штаты пригрозили ужесточить санкции в отношении европейских банков, которые продолжают работать в России. О возможных последствиях предупредила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Она подчеркнула, что банки, которые не приостанавливают свою деятельность в России, сталкиваются с «очень большими рисками». По словам министра, США будут вводить ограничения только в том случае, «если для этого есть причина». При этом она не уточнила, каким банкам угрожают такие меры.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на европейские банки, работающие в России, чтобы вынудить их покинуть рынок.
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Александр Климов