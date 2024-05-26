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США пригрозили санкциями работающим в России европейским банкам

Минфин США пригрозил санкциями европейским банкам, работающим в России
26 мая 2024, 05:00
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Соединенные Штаты пригрозили ужесточить санкции в отношении европейских банков, которые продолжают работать в России. О возможных последствиях предупредила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью Reuters.


Она подчеркнула, что банки, которые не приостанавливают свою деятельность в России, сталкиваются с «очень большими рисками». По словам министра, США будут вводить ограничения только в том случае, «если для этого есть причина». При этом она не уточнила, каким банкам угрожают такие меры.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на европейские банки, работающие в России, чтобы вынудить их покинуть рынок.

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#минфин
#банк
#россия
#санкции
Россия и Польша договорились о транзите казахстанской нефти в Германию
26 мая 2024, 01:24

Фото: iStock/ffikretow

Польская PERN и российская «Транснефть» договорились продолжать транспортировку казахстанской нефти в Германию, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Транзит мог быть остановлен в течение 6 месяцев из-за трудностей с оплатой.«Транснефть» потребовала от польской стороны оплаты услуг по измерению газа на своей базе в Адамово. PERN же посчитали, что перевод денег может считаться нарушением санкций. Предполагается, что определенная компания в Словакии будет участвовать в оплате, что позволит избежать влияния на стороны.

Россия и Казахстан договорились о поставках нефти в Германию в конце прошлого года. Уточняется, что речь идет о 1,2 миллионах тонн в год.

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#оплата
#санкции
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Представлен первый автомобиль с ChatGPT
26 мая 2024, 00:40

Фото: iStock/Supatman

Южнокорейская корпорация Kia представила автомобиль EV3, интегрированный с искусственным интеллектом (ИИ), отмечает издание TechCrunch.
Kia EV3 получил бортовой компьютер с голосовым помощником. По словам представителя компании, это значительно переработанная версия СhatGPT, популярного чат-бота от OpenAI. Кроссовер также был назван первым автомобилем со встроенным чатом ChatGPT.

Большая языкаовя модель (LLM) была настроена производителем таким образом, что водитель может при помощи голоса музыку и радио, настраивать маршрут движения и управлять другими функциями электромобиля. Кроме того, выпущенный автомобиль оснащен 2 мультимедийными дисплеями для водителя и пассажиров.

Компания заявила, что компактный кроссовер предназначен для путешествий по городу. Автомобиль ChatGPT поступит в продажу в Южной Корее в июле, а в США и Европе – в конце года.

В начале года немецкий автопроизводитель Volkswagen пообещал интегрировать в свой автомобиль популярного чат-бота ChatGPT.

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#южная корея
#автомобили
#автомобиль
#искусственный интеллект
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Евросоюз нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года
ЕС в марте нарастил поставки вина в РФ до 26,6 тысячи тонн
25 мая 2024, 20:10

Фото: iStock/joruba

Евросоюз в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с конца 2022 года. Соответствующие расчёты провело РИА Новости, опираясь на данные европейской статистики.
Согласно подсчётам, экспорт Евросоюза вырос на четверть в месячном и годовом выражении, достигнув 26,6 тысячи тонн. Этот показатель является максимальным с декабря 2022 года, когда объём закупок составил 30 тысяч тонн.

Крупнейшим поставщиком вина в Россию стала Италия, увеличив поставки на 27% – до 11,9 тысячи тонн. На втором месте оказалась Литва, поставки которой достигли 4,2 тысяч тонн. Завершает тройку лидеров Испания, вытеснившая ранее занимавшую эту строчку Польшу. Испанский экспорт вырос в 1,6 раза, до трёх тысяч тонн.

Польша, оказавшаяся на четвёртом месте, стала единственной страной, которая значительно снизила поставки вина в России. Объём упал на 24%, до двух тысяч тонн.

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#евросоюз
#россия
#поставки
#экспорт
#вино
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Путин заявил, что каждый рубль в экономике ВС РФ должен работать эффективно
25 мая 2024, 18:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики Вооружённый сил РФ. Об этом он заявил в ходе открытия встречи с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время необходимо правильно выстраивать экономику вооружённых сил, которая является частью государственной экономики. Каждый рубль должен работать эффективно. При этом все средства должны не только эффективно расходоваться на нужны армии, но и вписываться в экономику всей страны.

Путин напомнил, что ранее он принял несколько решений, направленных на повышение эффективности и ускорение процесса ремонта, восстановления боеспособности военной техники и того, чтобы она как можно быстрее возвращалась в зону проведения боевых действий. В связи с этим, он призвал доложить о результатах проделанной работы.

Также глава государства напомнил о своём поручении ускорить внедрение современных технологий для усовершенствования военной техники.

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#владимир путин
#россия
#экономика
#вс рф
#производство
#вооружение
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Путин: большинство предприятий в срок выполняют задания гособоронзаказа
Путин заявил о быстрой и качественной работе предприятий ОПК
25 мая 2024, 17:20

Фото: Сайт Кремля

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно нарастил производственные объемы за время проведения СВО. Об этом в рамках совещания с руководителями предприятий ОПК в Королеве заявил президент России Владимир Путин.
«За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», – сказал президент.
По данным главы государства, более чем в 22 раза увеличился выпуск ракетно-артиллерийских вооружений, выпуск средств радиоэлектронной борьбы и разведки вырос в 15 раз, а боеприпасов и средств поражения – в 14 раз.

Кроме того, выпуск автомобилей вырос в семь раз, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.

«Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика», — сказал Путин.
Российский лидер поручил эффективно выстраивать экономику Вооруженных сил.

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#россия
#оборона
#владимир путин
#оружие
#спецоперация
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Экономист Валишвили раскрыла секрет выгодного погашения потребкредита
Экономист Валишвили рекомендовала гасить кредит в первой половине его срока
24 мая 2024, 19:39

Фото: iStock/FabrikaCr

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что выгоднее всего гасить потребительский в первой половине его срока.
«Поскольку большинство выдаваемых кредитов рассчитывается по аннуитетной схеме, то есть платежи будут равными долями весь срок кредитования, досрочное частичное погашение кредита будет направлено на сокращение срока и уменьшение общей суммы переплаты по договору», — пояснила в беседе с Газета.ру Валишвили.

Она напомнила, что гражданин имеет право досрочно погасить кредит, за что банкам запрещено взимать штрафы.

Ранее директор розничного бизнеса Банка Синара Андрей Хафизов заявил, что спрос на кредитование в России не падает, поскольку потребности населения остаются прежними, а цены на всё растут.

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#штрафы
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Завод в Щёлкове будет ежегодно выпускать 20 тыс. тонн средств защиты растений
24 мая 2024, 19:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков принял участие в церемонии запуска нового производства химических средств защиты растений, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Старт работе предприятия дали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор компании «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов.
«Полгода назад мы присутствовали на открытии завода «Щёлково Агрохим» в Узбекистане. Сегодня начинает работу новый цех в Щёлкове. Для нас это знаковое событие и очередное подтверждение того, что компания развивается внушительными темпами. «Агрохим» вносит значительный вклад в продовольственную безопасность нашей страны. Запуск нового производства – важным шаг к достижению этой цели», – сказал Булгаков.
Полностью автоматизированный цех построен в рамках проекта импортозамещения. Ежегодно он будет производить более 20 тыс. тонн продукции для защиты растений – фунгицидов, инсектицидов и протравителей семян.

Продукция пойдёт не только в российские регионы, но и за рубеж: в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Алжир, Египет, Марокко, Сербию, Турцию и другие страны.
На церемонии открытия Воробьёв вручил Каракотову Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а отличившимся сотрудникам компании – областные награды.

«Щёлково Агрохим» занимает 19% рынка средств защиты растений в стране и продолжает расти. Новый цех прибавит к общему объёму промышленных мощностей России 20%. Инвестиции в расширение производства составили 1,8 млрд рублей.

В рамках инвестпроекта ведётся строительство первого в России цеха по производству исходных компонентов для создания средств защиты растений, которые сейчас полностью импортируются из Китая и Индии. Сначала там будут производиться шесть самых важных действующих веществ, а в дальнейшем – ещё 20 наименований.

Запуск второго цеха запланирован на 2025 год.

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#щёлково
#андрей воробьёв
#губернатор
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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#импортозамещение
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День предпринимательства в Шатуре отметили высадкой деревьев и игрой в страйкбол
24 мая 2024, 18:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

В городском округе Шатура отметили День российского предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
С наступающим праздником бизнесменов поздравили замглавы муниципалитета Наталья Фёдорова, председатель Совета депутатов округа Дмитрий Янин, исполнительный секретарь местного отделения партии единороссов Ольга Бурмистрова, руководитель обособленного подразделения торгово-промышленной палаты региона Василий Логинов.
«В преддверии праздника предпринимателей поблагодарили за инициативу, грамотное ведение дела, вклад в социально-экономическое развитие городского округа и всего Подмосковья. Именно они обеспечивают жителей Шатуры промышленными и продовольственными товарами, оказывают населению необходимые для комфортной жизни услуги», – рассказали в администрации.
Там добавили, что с начала спецоперации шатурские предприниматели помогают землякам на фронте, участвуют в формировании гуманитарных конвоев.

После церемонии награждения на территории шатурского многофункционального центра появилась новая зеленая аллея – каждый предприниматель высадил молодую ель.

Предпраздничный день продолжили по-спортивному. На территории бывшего хлебзавода организовали игру в страйкбол. В ней участвовали команды предпринимателей и представителей администрации округа. Первый победный кубок вручили бизнесменам. Организаторы пообещали проводить подобные состязания ежегодно.

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#шатура
#бизнес
#предприниматели
#праздник
#подмосковье
#московская область
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В Щёлкове запустили автоматизированное производство химических средств защиты растений
24 мая 2024, 15:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор предприятия «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов дали старт работе цеха по производству химических средств защиты растений. Соглашение о строительстве завода по выпуску действующего вещества для гербицидов и пестицидов подписали на Петербургском международном экономическом форуме 2022 года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Прошло совсем немного времени с момента заключения на ПМЭФ соглашения о расширении, и сегодня мы видим уже работающее современное производство. Отдельные слова благодарности – нашему президенту и Фонду развития промышленности, который принял в этом активное участие. Мы гордимся тем, что в Подмосковья находится такое передовое, конкурентоспособное во всем мире предприятие. Хочу пожелать, чтобы и дальше под вашим чутким и профессиональным руководством оно развивалось, как и другие предприятия Московской области, укрепляя нашу экономику», – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёв вручил гендиректору предприятия Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а отличившимся сотрудникам компании – областные награды.
«Салис Добаевич, я хочу поблагодарить вас и вашу команду. Знаю, что здесь работают талантливые, вовлечённые в очень важное дело для страны, для нашего Подмосковья. Вы большие молодцы! И, конечно, хочется поздравить всех с предстоящим Днём химика, который будут отмечать в это воскресенье, – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Полностью автоматизированный цех, построенный по проекту импортозамещения, будет производить более 20 тыс. тонн продукции для защиты растений в год. Это фунгициды, инсектициды и протравители семян. Помимо разных регионов России их панируют поставлять в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Алжир, Египет, Марокко, Сербию, Турцию и т.д.
«Щёлково Агрохим» занимает 18% рынка средств защиты растений в стране, и мы продолжаем расти. На этом производстве будут выпускаться 49 препаратов. Здесь восемь технологических линий, одновременно можно готовить восемь наименований нанотехнологических продуктов. Они имеют низкие нормы расхода, низкую экологическую и химическую нагрузку, оказывают минимальное воздействие на почву, но при этом очень высокоэффективны. Это новаторские продукты, созданные в Щёлковском научном центре», – рассказал Каракотов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По его словам, новый цех может прибавить к общему объёму промышленных мощностей России 15%. Это очень высокий показатель.

Инвестиции в расширение производства составили 1,8 млрд рублей. 950 млн из них в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

Кроме того, в рамках инвестпроекта ведется строительство первого в России цеха по производству исходных компонентов для создания средств защиты растений, которые пока целиком импортируют из Китая и Индии. Сначала там будут производить шесть самых важных действующих веществ, а в дальнейшем добавят ещё 20 наименований.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Запуск второго цеха запланирован на 2025 год. Это позволит замкнуть весь цикл производства самых востребованных средств защиты растений внутри страны.

Сегодня каждый 5-й гектар сельхозземли в России обрабатывается средствами предприятия «Щёлково Агрохим». Кроме того, оно поставляет их в 14 стран ближнего и дальнего зарубежья.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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