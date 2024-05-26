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В словах Путина о готовности России к переговорам заметили скрытый сигнал

CNN: Путин послал Западу скрытый сигнал, заявив о готовности РФ к переговорам
26 мая 2024, 03:59
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Заявление президента России Владимира Путина о подготовке страны к переговорам с Украиной является сигналом Западу, пишет CNN.


Авторы статьи предположили, что таким образом российский лидер хотел намекнуть Западу на возможность заморозки фронта. Кроме того, по их мнению, слова Путина об урегулировании конфликта могут быть связаны с предстоящей встречей по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне без участия России. Как отмечается в статье, на саммите Киев обсудит со своими союзниками соглашение, которое Москва потенциально может принять.

Ранее Путин заявил, что Россия готова продолжить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии соблюдения ранее достигнутых договоренностей.

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#соглашения
Трамп обозначил главную угрозу для США
Трамп: главная угроза для США исходит изнутри страны
26 мая 2024, 04:14

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп назвал главную угрозу для государства. По его словам, она исходит не из-за рубежа, а от «коммунистов и фашистов» внутри страны, сообщает ТАСС.
Он заявил, что недоброжелатели в Соединенных Штатах нарушают права и свободы американцев. Трамп также упомянул цель военных защитить страну от агрессии изнутри, а не «бесконечно свергать правительства в других стран и вести бессмысленные войны».

Ранее Дональд Трамп разрешил своей администрации в случае победы на выборах включить в состав его соперницу, бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

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#дональд трамп
#сша
#администрация
#выборы
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В Великобритании вернут обязательный военный призыв – Сунак
26 мая 2024, 03:46

Фото: iStock/ikholwadia

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что страна вернется к практике обязательной военной службы, если консерваторы останутся у власти после парламентских выборов. Об этом сообщила воскресенье газета The Mail on Sunday.
По данным издания, Сунак подготовил план вместе со своими советниками. Согласно документу, гражданин Великобритании должен служить в армии в течение одного года по достижении 18-летнего возраста или ежемесячно посвящать два выходных дня общественно-полезной работе.

«Быть британцем – это нечто большее, чем просто стоять в очереди на паспортном контроле», – подчеркнул политик.

Ожидается, что первый вариант службы будет выбран лишь около 10 процентами британских выпускников.

«Как отец, я с нетерпением жду, когда две мои дочери пройдут государственную службу: я думаю, они найдут это полезным опытом», – заявил Сунак.

Ранее Сунак заявил, что досрочные парламентские выборы в Великобритании запланированы на 4 июля.

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#великобритания
#призыв
#армия
#выпускники
#выборы
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Путин совершит двухдневный визит в Узбекистан
26 мая 2024, 03:30

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин планирует совершить двухдневный визит в Узбекистан 26 мая, передает ТАСС.
В ходе поездки российский лидер проведет переговоры с лидером страны Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран не только обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, но и обменяются мнениями по местным региональным вопросам.

Предполагается, что это будет третья поездка главы государства в зарубеж после начала его нового президентского срока.

Ранее Кремль анонсировал подписание Путиным пакета документов в Узбекистане. Отмечалось, что для подписания подготовлен солидный пакет документов.

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#владимир путин
#поездки
#узбекистан
#соглашения
#документы
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Польша призвала страны Европы к ужесточению условий для украинцев
26 мая 2024, 00:09

Фото: iStock/macky_ch

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейские страны усилить условия для украинских беженцев, передает британская газета The Guardian.
По словам главы МИД, пособия украинцам призывного возраста должна перестать выплачиваться. Он также подчеркнул, что такие ограничения должны быть общеевропейскими, поскольку в противном случае беженцы начнут приносить пользу всей Европе.

Ранее власти Германии пожелали ограничить поток беженцев из Украины в страну. Этого планируется достичь путем распределения украинцев между странами Европейского Союза.

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#мид
#польша
#украина
#беженцы
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Захарова отреагировала на информацию об угрозе Вашингтона ударить по позициям Москвы
Захарова: Польше следует раскрыть данные о роли США в подрыве «Северных потоков»
25 мая 2024, 23:30

Фото: сайт МИД РФ

Польша должна раскрыть данные об участии США в подрыве «Северных потоков» и отказаться от комментирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об угрозе Вашингтона нанести удар по позиции России на Украине, сообщают «Известия».
«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах "Северного потока" и "Северного потока-2" и роли Вашингтона в этом преступлении», – сказала Захарова.

Ранее Сикорский заявил в интервью британской газете The Guardian, что США пообещали нанести удар по всем позициям России на Украине, если Москва применит ядерное оружие. Он не уточнил, кто сделал заявление.

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#сша
#северный поток
#украина
#ядерное оружие
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Бежавшие в Венгрию украинцы заявили о неминуемой смерти после мобилизации
Мигрировавшие в Венгрию украинцы: люди на фронте проживают «в среднем три часа»
25 мая 2024, 23:13

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Многие граждане Украины пытаются избежать призыва на военную службу, потому что считают, что погибнут на фронте. Три украинца, бежавшие в Венгрию несколько месяцев назад, рассказали об этом венгерскому интернет-изданию Tények.
По их словам, мобилизация означала бы них «верную смерть». Один из собеседников издания сказал, что оказавшиеся на фронте, живут «в среднем 3 часа»

«На фронте нет шансов выжить. Я почти уверен, что если попадешь туда, то уже не вернешься», – сказал он.

По словам сбежавших украинцев, полиция и солдаты останавливают людей на улицах, забирают у них документы и задерживают их.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не выполнит требование Киева о возвращении в страну военнобязанных украинских граждан.

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#всу
#венгрия
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#призыв
#армия
#финляндия
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В США назвали причины для атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ атакуют ЗАЭС при отчаянной ситуации
25 мая 2024, 23:02

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют все возможности для атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и сделает это, когда ситуация станет безнадежной, заявил экс=агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.
«Когда они в панике и чувствуют, что их жизнь под угрозой, они делают отчаянные вещи», – поведал Джонсон.

Ранее, 23 мая, представители ЗАЭС проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о нападении беспилотников на транспортный цех рядом с электростанцией.

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#сша
#украина
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Антонов прокомментировал заявления США о неготовности России к переговорам с Украиной
Антонов: США переворачивают ситуацию, заявил о неготовности России к переговорам
25 мая 2024, 22:02

Фото: iStock/donfiore

Россия воспринимает заявления представителей администрации США о якобы неготовности Москвы к проведению мирных переговоров с Украиной как преднамеренную попытку перевернуть ситуацию «с ног на голову». Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.
По словам дипломата, речь не идёт ни о каком «замораживании» конфликта, и президент России Владимир Путин никогда о подобном развитии событий не говорил.

При этом Антонов уточнил, что любые соглашения между Россией и Украиной должны учитывать ситуацию «на местах».

Ранее американский конгрессмен Томас Масси заявил, что Вашингтону и Москве «было бы неплохо» восстановить отношения.

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#сша
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#переговоры
#украина
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Байден снова оскорбил Путина
Байден снова допустил оскорбительное высказывание в адрес Путина
25 мая 2024, 21:34

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского лидера Владимира Путина.
Это произошло во время выступления Байдена перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте. Он отметил, что Соединённые Штаты продолжают оказывать помощь Украине поставкой оружия и подготовкой украинских военных. После этого он заявил, что в зоне проведения СВО нет американских солдат, и так должно продолжаться.

Байден подчеркнул, что США стоят на стороне Украины и продолжат поддерживать её.

«Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану», – заявил американский президент, говоря о Путине.

Лидер США добавил, что российский президент был уверен в неминуемом расколе НАТО. Однако сейчас Североатлантический альянс стал намного сильнее, чем когда-либо.

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#владимир путин
#политика
#россия
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