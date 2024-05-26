В словах Путина о готовности России к переговорам заметили скрытый сигнал

Фото: сайт Кремля
Заявление президента России Владимира Путина о подготовке страны к переговорам с Украиной является сигналом Западу, пишет CNN.
Авторы статьи предположили, что таким образом российский лидер хотел намекнуть Западу на возможность заморозки фронта. Кроме того, по их мнению, слова Путина об урегулировании конфликта могут быть связаны с предстоящей встречей по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне без участия России. Как отмечается в статье, на саммите Киев обсудит со своими союзниками соглашение, которое Москва потенциально может принять.
Ранее Путин заявил, что Россия готова продолжить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии соблюдения ранее достигнутых договоренностей.
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Александр Климов