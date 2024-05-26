«Коррумпированный, некомпетентный тиран»: Трамп высказался о Байдене

Фото: Сайт Кремля
Нынешний президент США Джо Байден – коррумпированный и некомпетентный тиран, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, передает ТАСС.
«Я здесь, чтобы поговорить с вами о подъеме в стране левого фашизма и о необходимости победить коррумпированного и некомпетентного тирана в Белом доме – жуликоватого Джо Байдена, худшего президента в истории Соединенных Штатов», – заявил Трамп.
Заявление прозвучало в тот день, когда сам Байден назвал президента России Владимира Путина жестким тираном.
Ранее кандидат в президенты Дональд Трамп назвал главную угрозу для США. По его словам, она исходит не из-за рубежа, а изнутри, ее источниками являются «коммунисты и фашисты».
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Александр Климов