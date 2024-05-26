В Великобритании вернут обязательный военный призыв – Сулак

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что страна вернется к практике обязательной военной службы, если консерваторы останутся у власти после парламентских выборов. Об этом сообщила воскресенье газета The Mail on Sunday.
По данным издания, Сунак подготовил план вместе со своими советниками. Согласно документу, гражданин Великобритании должен служить в армии в течение одного года по достижении 18-летнего возраста или ежемесячно посвящать два выходных дня общественно-полезной работе.
Ожидается, что первый вариант службы будет выбран лишь около 10 процентами британских выпускников.
Ранее Сунак заявил, что досрочные парламентские выборы в Великобритании запланированы на 4 июля.
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«Быть британцем – это нечто большее, чем просто стоять в очереди на паспортном контроле», – подчеркнул политик.
Ожидается, что первый вариант службы будет выбран лишь около 10 процентами британских выпускников.
«Как отец, я с нетерпением жду, когда две мои дочери пройдут государственную службу: я думаю, они найдут это полезным опытом», – заявил Сунак.
Ранее Сунак заявил, что досрочные парламентские выборы в Великобритании запланированы на 4 июля.
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Александр Климов