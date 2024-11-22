США призвали банки избегать сотрудничества с российским аналогом SWIFT

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Минфин США готов усилить меры против иностранных банков, подключающихся к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предупредило, что такие действия будут расцениваться как тревожный сигнал (red flag). Предупреждение о возможных санкциях для участников СПФС было опубликовано на официальном сайте ведомства.
Особую опасность, по мнению OFAC, представляют банки, используемые для обхода санкций, введенных против России.
СПФС была создана в 2014 году после введения секторальных санкций, чтобы российские банки могли проводить операции в случае отключения от SWIFT. В 2022 году интерес к СПФС значительно вырос, особенно после отключения крупнейших российских банков от SWIFT. Сегодня в системе участвуют 557 банков и компаний, из которых 159 являются нерезидентами из 20 стран.
Американские власти подчеркнули, что иностранным банкам следует с осторожностью подходить к сотрудничеству с СПФС, поскольку они могут подвергнуться санкционным мерам. Кроме того, в список участников системы уже вошли банки из Ирана, находящиеся под санкциями.
Евросоюз в июне 2024 года также ввел санкции против СПФС, но, как отметил Центробанк России, массового оттока иностранных партнеров не произошло.
Российские власти, в свою очередь, продолжают развивать СПФС, стремясь привлечь новых участников, включая банки из СНГ и Китая, которые могут использовать посредников для снижения санкционных рисков.
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СПФС была создана в 2014 году после введения секторальных санкций, чтобы российские банки могли проводить операции в случае отключения от SWIFT. В 2022 году интерес к СПФС значительно вырос, особенно после отключения крупнейших российских банков от SWIFT. Сегодня в системе участвуют 557 банков и компаний, из которых 159 являются нерезидентами из 20 стран.
Американские власти подчеркнули, что иностранным банкам следует с осторожностью подходить к сотрудничеству с СПФС, поскольку они могут подвергнуться санкционным мерам. Кроме того, в список участников системы уже вошли банки из Ирана, находящиеся под санкциями.
Евросоюз в июне 2024 года также ввел санкции против СПФС, но, как отметил Центробанк России, массового оттока иностранных партнеров не произошло.
Российские власти, в свою очередь, продолжают развивать СПФС, стремясь привлечь новых участников, включая банки из СНГ и Китая, которые могут использовать посредников для снижения санкционных рисков.
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Мария Моисеева