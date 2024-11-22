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США призвали банки избегать сотрудничества с российским аналогом SWIFT

Минфин США угрожает банкам санкциями за работу с системой СПФС России
Фото: iStock/syahrir maulana

Фото: iStock/syahrir maulana

Минфин США готов усилить меры против иностранных банков, подключающихся к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предупредило, что такие действия будут расцениваться как тревожный сигнал (red flag). Предупреждение о возможных санкциях для участников СПФС было опубликовано на официальном сайте ведомства.
Особую опасность, по мнению OFAC, представляют банки, используемые для обхода санкций, введенных против России.

СПФС была создана в 2014 году после введения секторальных санкций, чтобы российские банки могли проводить операции в случае отключения от SWIFT. В 2022 году интерес к СПФС значительно вырос, особенно после отключения крупнейших российских банков от SWIFT. Сегодня в системе участвуют 557 банков и компаний, из которых 159 являются нерезидентами из 20 стран.



Американские власти подчеркнули, что иностранным банкам следует с осторожностью подходить к сотрудничеству с СПФС, поскольку они могут подвергнуться санкционным мерам. Кроме того, в список участников системы уже вошли банки из Ирана, находящиеся под санкциями.

Евросоюз в июне 2024 года также ввел санкции против СПФС, но, как отметил Центробанк России, массового оттока иностранных партнеров не произошло.

Российские власти, в свою очередь, продолжают развивать СПФС, стремясь привлечь новых участников, включая банки из СНГ и Китая, которые могут использовать посредников для снижения санкционных рисков.

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В Долгопрудном при поддержке региона построили административно-деловой центр
21 ноября 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Долгопрудном при поддержке Подмосковья завершилось строительство административно-делового центра. Инвестпроект реализовала компания «Рынок Подмосковья-2», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В рамках поддержки земельный участок площадью 0,4 га передали инвестору в аренду без проведения торгов. Также компания благоустроила прилегающую территорию и в ближайшее время планирует выкупить участок по льготной стоимости – 15% от кадастровой. Объём инвестиций в проект составил 67 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в ведомстве, в Подмосковье инвесторы могут арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. Программа предусматривает предоставление земли без проведения торгов. При выполнении всех обязательств компания может выкупить участок за 15% от кадастровой стоимости Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на Инвестиционной карте.

Сейчас регион предлагает более 150 таких объектов.

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Ресторан в Павловском Посаде вошёл в шорт-лист престижной премии
21 ноября 2024, 22:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Интерьер ресторана «Ботаника by Вшивкина» в Павловском Посаде стал финалистом национальной премии в категории HORECA. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«При создании интерьера ресторана дизайнер Екатерина Владимирова использовала знаменитые орнаменты посадских шалей в современной интерпретации. Рисунок отличается от традиционных работ фабричных мастеров, но при этом безошибочно ассоциируется с павлово-посадским стилем. В интерьере ресторана можно увидеть элементы шёлковой бахромы, прялки, винтажные буфеты», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Павловский Посад с его историческими корнями в ткацком производстве идеально подходит для создания подобного интерьера.

Категория HORECA объединяет сегмент услуг и гостеприимства.

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Подмосковные предприниматели бесплатно освоили продажи на маркетплейсах
21 ноября 2024, 21:08

Фото: iStock /phakphum patjangkata

Предприниматели и самозанятые Московской области прошли бесплатное обучение по продажам на маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Было проведено пять занятий, которые позволили участникам освоить стратегии онлайн-торговли, продвижение бренда и применение аналитических инструментов. Представители бизнеса изучили работу с такими платформами, как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и другими маркетплейсами, научились продвигать товары, формировать цены и создавать привлекательный контент для продаж», – отметили в ведомстве.
Занятия были организованы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатором выступил центр «Мой бизнес» Подмосковья.

Спикерами курса стали основатель производства электроники, эксперт по продажам на пяти маркетплейсах Алена Бурмистрова и специалист по продвижению на Wildberries Антон Ланцов. Занятия проходили офлайн. Курс предоставил предпринимателям возможность перейти на новый уровень развития бизнеса.

В Мининвесте напомнили, что с 29 ноября по 1 декабря в Москве пройдет форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье». Предусмотрены деловая программа и выставка-ярмарка с участием предпринимателей Московской области. Зарегистрироваться для участия можно на сайте.

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В ОЭЗ Подмосковья с начала года инвестировали более 40 млрд рублей
21 ноября 2024, 19:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Объём инвестиций со стороны резидентов и управляющих компаний на территориях подмосковных особых экономических зон за три квартала этого года превысил 40 млрд рублей.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За этот период резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в свои проекты около 39,3 млрд рублей. Ещё 800 млн рублей вложили управляющие компании в развитие инфраструктуры площадок. Совокупный объём инвестиций в ОЭЗ Подмосковья за девять месяцев 2024 года составил 40,1 млрд рублей», – пояснила Зиновьева.
В подмосковном Мининвесте назвали лидером по объёму инвестиций ОЭЗ «Дубна». Второе место занимает ОЭЗ «Исток», третье – ОЭЗ «Кашира».

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Скоробогатова уходит с должности первого заместителя Набиуллиной
21 ноября 2024, 19:00

Ольга Скоробогатова (Фото: cbr.ru)

Ольга Скоробогатова приняла решение уйти с должности первого заместителя председателя Банка России, и 2 декабря она покинет ЦБ. Информация об этом появилась на сайте банка.
«Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне Банка России», — говорилось в сообщении регулятора.

Освободившийся пост первого заместителя Эльвиры Набиуллиной займёт глава департамента информационных технологий Центробанка Зульфия Кахруманова. Пресс-служба Банка России подчеркнула, что Кахрумановой придётся курировать работу указанного департамента, а ещё операционного департамента и департамента финансовых технологий. В тот же день под кураторство Дмитрия Тулина — другого первого зама Эльвиры Набиуллиной — перейдет департамент национальной платежной системы.

«Она [Ольга Скоробогатова] задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед», — отметила Эльвира Набиуллина.

Ольга Скоробогатова работала в ЦБ десять лет.

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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год
21 ноября 2024, 16:12

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла в окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщает РИА Новости.
Принятым документом предполагается, что в предстоящем году доходы составят 40,296 триллиона рублей, а расходы – 41,469 триллиона. В последующие годы ожидается рост доходов. Так прогнозируется, что в 2026 году они вырастут до 41,841 триллиона, а в 2027 – до 43,154 триллиона.

Дефицит бюджета, как ожидается, составит ,5% ВВП в 2025 году, 0,9% в 2026 году и 1,1% в 2027.

Закон был принят во втором чтении 14 ноября. В четверг, 21 ноября, его рассмотрели в окончательном, третьем чтении. За принятие закона выступили 335 депутатов Госдумы.

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Биткоин обновил исторический максимум, превысив 97 тыс. долларов
21 ноября 2024, 14:19

Фото: iStock/dulezidar

Стоимость биткоина побила новый рекорд, превысив 98 тысяч долларов. О новом историческом максимуме пишет площадка Binance.
Отмечается, что по состоянию на 08:14 мск биткоин подорожал на 5,83% за сутки, составив 97 403,37 доллара. Ранее показатель достиг рекорда в 97 720 долларов.

По данным другого портал, который рассчитывает среднюю стоимость более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 2,84%, составив в среднем до 97 485,8 доллара. CoinMarketCap также приводит динамику за минувшие сутки.

Тем временем агентство Bloomberg приводит заявление рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора, который указывает на высокий спрос на бирже биткоина, на фоне которого его стоимость стремительно приближается к отметке в 100 долларов.

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Деловые центры Подмосковья смогут использовать инвестиционный налоговый вычет
21 ноября 2024, 14:09

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла закон, расширяющий перечень видов экономической деятельности для предоставления инвестиционного налогового вычета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом смогут подмосковные административно-деловые центры. ИНВ можно будет получить, если не более 20% общей площади используется для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
В пресс-службе добавили, что потенциально инвестиционный налоговый вычет смогут применить в отношении 49 административно-деловых центров.

Всего такой мерой поддержки за прошлый год в Московской области воспользовались 22 организации. Сумма составила около 4 млрд. рублей.

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#экономика
#налоги
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Путин сообщил о росте налоговых поступлений в России
Путин: налоговые поступления в бюджетную систему России выросли на 20%
21 ноября 2024, 14:03

Владимир Путин и Даниил Егоров (Фото: Kremlin.ru)

Налоговые поступления в российскую бюджетную систему в период с января по октябрь этого года выросли на 20%, по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Отмечается, что статистику глава государства привёл во время встречи с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым, которая прошла в Кремле в четверг. В ходе беседы глава ведомства сообщил о снижении в два раза числа должников по налогам.

Так, по подсчётам с января по октябрь 2024 года налоговые поступления выросли на 20%, составив около 46 триллионов рублей.

Напомним, что 21 ноября в России отмечается День работника налоговых органов. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента в 2000 году.

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