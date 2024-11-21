Раскрыт самый опасный способ брать кредит

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Опаснее всего брать кредиты на черном рынке, который состоит из нелегальных компаний, отсутствующих в реестре ЦБ. Об этом сообщил гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. По его словам, взяв такой кредит, заемщик может забыть обо всех механизма защиты его прав — от реструктуризации долга до кредитных каникул.
Эксперт пояснил, что при оформлении кредита условия могут показаться привлекательными, так как все тонкости скрыты за сложной схемой начисления процентов. Реальная стоимость займа может быть в десятки раз больше обозначенной ранее.
Он также подчеркнул, что черные кредиторы не гнушаются сотрудничества с коллекторами, потому что сами работают в обход законодательства. В связи с этим клиента могут ждать угрозы, нападения, порча имущества и различного рода принуждение.
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«Например, ставка может составлять до 10% в сутки, что быстро превращает долг в неподъемное бремя», — поделился Адамс в беседе с NEWS.ru.
Он также подчеркнул, что черные кредиторы не гнушаются сотрудничества с коллекторами, потому что сами работают в обход законодательства. В связи с этим клиента могут ждать угрозы, нападения, порча имущества и различного рода принуждение.
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Данил Пономарев