США расширили список антироссийских санкций

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В среду Министерство Финансов США опубликовало обновленный список антироссийских санкций, касающихся множества физических лиц и организаций, передает РИА Новости.
Согласно сообщению ведомства, в этот список включены десятки лиц, которых Вашингтон подозревает в связях с российским военно-промышленным комплексом и связанными с ним компаниями.
Среди них граждане России, Азербайджана и Белоруссии. Санкции также затронули ряд предприятий, таких как автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод «Протон» по производству электроники, казанский завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм», компании группы «Сибантрацит», Ярославский моторный завод и другие.
Кроме того, санкции распространены на войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства Обороны Российской Федерации.
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Среди них граждане России, Азербайджана и Белоруссии. Санкции также затронули ряд предприятий, таких как автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод «Протон» по производству электроники, казанский завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм», компании группы «Сибантрацит», Ярославский моторный завод и другие.
Кроме того, санкции распространены на войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства Обороны Российской Федерации.
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Артем Кузьмин