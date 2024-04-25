Франция предложила ЕС ввести новые санкции против России

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Правительство Франции предложило странам Евросоюза ввести новые санкции против России для борьбы с «дезинформацией». Об этом информирует Bloomberg.
Предложение Франции поддержали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Нидерланды. Стоит отметить, что подобные меры позволят ЕС ужесточить ограничения против физлиц и юрлиц, которые якобы участвуют в спонсируемой Российской Федерацией дестабилизирующей деятельностью во всем мире.
Агентство обращает внимание, в преддверии выборов в Евросоюз блок приоритизировал борьбу с якобы растущей волной российской дезинформации.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансирование Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, также возросла повсюду в Европе, поскольку российский режим предпринял действия по подрыву демократии, стабильности и верховенства закона с помощью различных гибридных инструментов», — сказано в тексте предложения.
Агентство обращает внимание, в преддверии выборов в Евросоюз блок приоритизировал борьбу с якобы растущей волной российской дезинформации.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансирование Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак