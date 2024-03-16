Бывшая «дочка» Сбербанка в Казахстане прекращает операции по картам «Мир»

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Казахстанский Bereke Bank, в прошлом дочерняя компания Сбербанка, прекращает взаимодействие с оператором платежной системы «Мир» АО «Национальная система платежных карт», сообщается на сайте банка.
Прием платежей в POS-терминалах Bereke Bank по картам «Мир» станут недоступны с 17 марта.
Операции по картам Visa, Mastercard, UnionPay в POS-терминалах Bereke Bank доступны в полном объеме, уточняет банк.
НСПК является оператором платежной системы «Мир» и находится под американскими санкциями с февраля. Она принадлежит Банку России.
Bereke Bank — бывшая «дочка» Сбербанка, попавшая под санкции в феврале 2022 года. В сентябре того же года Сбербанк продал весь его пакет акций Bereke Bank в Казахстане местному холдингу «Байтерек». После этого США исключили банк из санкционных списков.
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Операции по картам Visa, Mastercard, UnionPay в POS-терминалах Bereke Bank доступны в полном объеме, уточняет банк.
Bereke Bank — бывшая «дочка» Сбербанка, попавшая под санкции в феврале 2022 года. В сентябре того же года Сбербанк продал весь его пакет акций Bereke Bank в Казахстане местному холдингу «Байтерек». После этого США исключили банк из санкционных списков.
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Ювелина Бернст