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США внесли в санкционный список три китайских фирмы и белорусскую компанию

США ввели санкции против трех китайских и одной белорусской компаний
20 апреля 2024, 00:54
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех компаний, предположительно причастных к передаче Пакистану оборудования для производства ракет , сообщает пресс-служба Госдепартамента.


Речь идет о компаниях Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co, Ltd, Granpect Co Ltd и Минском заводе колесных тягачей.

Ранее Министерство коммерции Китая призвало США прекратить повышение тарифов на китайские сталь и алюминий. Пекин пригрозил принять необходимые меры для защиты своих интересов. В министерстве также подчеркнули, что давление Вашингтона на другие страны с целью ограничения поставок китайской продукции приведет к снижению безопасности и стабильности глобальных цепочек поставок.

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#белоруссия
#санкции
Белоруссия разрешила ввоз чая и кофе российской компании
Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе российской компании «Орими»
19 апреля 2024, 23:38

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе с российской компании «Орими», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.
Решение было принято после того, как российская компания предоставила доказательства проведения корректирующих мероприятий, а также «стабильности процессов производства, хранения и транспортировки продукции» и наличия «системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции».

Напомним, что запрет был введен 1 апреля после заявлений белорусской стороны о наличии плесени в продукции российской компании. В ответ производитель чаев «Канди» и «Гита» заявил, что подобные меры белорусской стороны являются чрезмерными.

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Силуанов назвал ключевую угрозу для мировой экономики
Силуанов: высокие уровни госдолга развитых стран угрожают мировой экономике
19 апреля 2024, 20:53

Фото: kremlin.ru

Небывалые уровни дефицитов бюджетов и государственного долга в развитых странах становятся ключевой угрозой для глобальной экономики. Такое мнение 19 апреля высказал министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.
В пятницу глава российского Минфина выступил на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), который традиционно проводится в рамках весенней встречи руководящих органов МВФ и Группы Всемирного банка.

«Эти беспрецедентные дефициты бюджетов и государственный долг угрожают перспективам среднесрочного роста в мировой экономике. Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности», — отметил Силуанов.
По его словам, также наблюдается ухудшение устойчивости глобальной экономики из-за нарастания санкционных кампаний и практики торговых войн, которые разрушают каналы поставок, замедляют рост совокупного предложения и оказывают выраженный проинфляционный эффект.

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В МВФ заявили об устойчивости российской экономики к западным санкциям
19 апреля 2024, 20:23

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Российская экономика доказала свою удивительную устойчивость в условиях масштабных западных санкций. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
В документе, опубликованном на официальном сайте фонда отмечается, что вслед за прогнозируемым и «достаточно мягким» спадом в 2022 году экономика России «превысила ожидания» в следующем, 2023 году. В докладе подчёркивается, что вопреки ограничениям объёмы экспорта нефти из РФ сохраняются на высоком уровне и на неё сохраняется низкий дисконт.

Введённые антироссийские санкции привели к «переоснащению» экономики, а также к инвестициям в новые производственные мощности. Это стало причиной рекордно низкого уровня безработицы с одновременным ростом доходов, отмечают международные эксперты.

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#нефть
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Telegram добавит возможность продавать стикеры в виде NFT
Дуров: в Telegram появится возможность продавать стикеры и эмодзи в виде NFT
19 апреля 2024, 19:04

Фото: iStock/Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о планах токенизации стикеров и эмодзи в мессенджере, с возможностью продажи в виде NFT, пишет РИА Новости.
Дуров выразил уверенность в том, что эмодзи также могут стать объектом NFT и добавил, что они почти такие же, как стикеры, но могут включать несколько в одно сообщение. Он также отметил, что для этого процесса будет использоваться блокчейн TON.

Кроме того, он анонсировал появление в мессенджере механизма для возможности отправлять «донаты» авторам каналов в криптовалюте.

Ранее в марте Telegram запустил монетизацию, предоставив авторам каналов с аудиторией более 1 тысячи человек получать 50% дохода от рекламы, отображаемой в их каналах. Дуров также сообщил, что рекламная платформа Telegram будет доступна в ближайшем будущем в почти 100 новых странах.

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Предприниматели рассказали Воробьёву о работе в парке Лобни после благоустройства
19 апреля 2024, 17:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сделать Центральный парк культуры и отдыха в Лобне интересным и привлекательным для посетителей поможет бизнес. Предприниматели рассказали губернатору Московской области Андрею Воробьёву, что хотят открыть после благоустройства парка прокат, аттракционы, универсальную площадку и ресторан, а также проводить мастер-классы.
Глава региона проверил ход работ и побеседовал с теми, кто собирается разместить в парке торговые и развлекательные объекты.
«Планируем открыть в этом году пункт проката велосипедов, велотехники, веломобилей и несколько аттракционов. Например, в левой части парка появится детская карусель. Установим так называемую «прыгалку», суперджет и аттракционы в виде батутов и зорбов. В следующем году хотим построить верёвочный парк для детей», – поделился планами управляющий партнёр и гендиректор компании «КутиКатай» Александр Тюльпанов.
«А мы готовимся построить стационарное сооружение. Зимой это будет ледовый каток с искусственным льдом, летом – многофункциональная спортивная площадка. Хотим открыть его перед Днём знаний, к 1 сентября», – сказал директор компании «Ледовый сервис» Павел Слепнев
«Парк находится в центре города. Мы собираемся разместить в нём ресторан. Уже выбрали место прямо у входа. Сейчас разрабатываем проект и, думаю, что через пару месяцев будем готовы приступить к строительству. В Лобне хотим сделать старорусскую традиционную кухню. Рецепты привезём из глубинки. Сердцем ресторана станет русская печь, в которой будут готовить основные блюда. И ещё мы планируем проводить детские мастер-классы по приготовлению этих блюд. Совместим их с историческими лекциями», – отметил ресторатор Сергей Гаспаров.
Московская область уделяет большое внимание поддержке предпринимателей, которые разворачивают деятельность в парках. В прошлом году было разработано комплексное решение под названием «Бизнес в парке». Оно включает определение локации, выбор франшизы, льготный микрозайм до 5 млн рублей и финансовую поддержку.

Теперь в подмосковных парках культуры и отдыха стало проще открыть нестационарную торговую точку. Сделать это можно в один клик на региональном портале госуслуг. Если ранее предприниматели, желающие разместить фудтраки, автолавки и тележки, обращались в администрации городских округов и ждали решения около 70 дней, то теперь это можно сделать электронным способом всего за неделю.

Ранее Андрей Воробьёв сообщил, что благоустройство парка в Лобне завершат этим летом.

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#бизнес
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Аналитик Шнейдерман объяснил причины снижения цены на нефть марки Brent
Аналитик Шнейдерман назвал рост запасов нефти в США причиной падения цен
19 апреля 2024, 17:28

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки финансового брокера Александр Шнейдерман объяснил снижение цен марки Brent до $88-89 за баррель, в том числе, с неожиданно резким ростом коммерческих запасов нефти в США.
«Текущие уровни цены нефти комфортны для России. Это значит, что РФ экспортирует Urals по $73-75 за баррель минимум. На следующей неделе можно ожидать колебаний цены в рамках $84-93 за баррель на фоне весьма волатильного спроса и быстро меняющейся геополитической обстановки», — добавил в беседе с RT Шнейдерман.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что курс доллара на следующей неделе будет на уровне 96-97 рублей. По его словам, на такую ситуацию оказали влияние нефтяные котировки, которые, в свою очередь, зависят и от геополитических факторов.

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#прогноз
#цены
#рф
#нефть
#экономика
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Аналитик Антонов дал прогноз по доллару на следующую неделю
Аналитик Антонов: Доллар будет в диапазоне 96-97 рублей
19 апреля 2024, 16:13

Фото: iStock/alfexe

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что курс доллара на следующей неделе будет на уровне 96-97 рублей.
«Геополитические факторы оказывали влияние на динамику нефтяных котировок, а нефть оказывала влияние на локальный валютный рынок. Несмотря на благоприятные фундаментальные факторы от денежно-кредитной политики ЦБ РФ и налогового периода, таргетом остаётся диапазон 96-97 рублей с промежуточной остановкой на 95,3 рубля», — пояснил в беседе с RT Антонов.

Ранее кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица говорил, что доллар в апреле будет стоить до 95 рублей.

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#доллар
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#цб рф
#нефть
#валюта
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JPMorgan подал в суд на ВТБ из-за попытки разморозить $439 млн
19 апреля 2024, 00:28

Фото: istock / lakshmiprasad S

Российский ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками. ВТБ через петербургский суд требует вернуть заблокированные активы. В свою очередь, банк из США напомнил, что более 15 лет назад была принята договоренность, что все споры решаются в суде Нью-Йорка. Об этом информирует «Интерфакс».
Американская финансовая организация JPMorgan Сhase подала в суд против ВТБ с требованием остановить его усилия по взысканию 439,46 миллионов долларов с заблокированного в рамках санкций счета. Иск подали в федеральный суд Манхэттена.

17 апреля в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступил иск ВТБ к восьми структурам JP Morgan Chase и одной российской — «Дж П Морган Банк Интернешнл». В исковом заявлении JPMorgan указал, что таким образом самым ВТБ допустил «вопиющее нарушение» соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#соглашения
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Поставки российской нефти перешли к неизвестным компаниям
Bloomberg: продажей российской нефти занимаются возникающие из ниоткуда компании
18 апреля 2024, 19:37

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Усиление санкционного давления на Россию в сфере нефтяной промышленности привело к появлению новых, малоизвестных компаний, которые внезапно стали заниматься поставками сырья, пишет Bloomberg, ссылаясь на трейдеров и руководство индийских нефтеперерабатывающих заводов.
На рынке появляются новые игроки, которые вызывают удивление даже у самых опытных участников рынка, но все же способны осуществлять поставки. Дополнительные проверки показывают, что за этими компаниями стоят те же лица, что и раньше, но под иными наименованиями.

В январе и феврале поставками российской нефти в Индию занимались организации Blackford, Black Pearl и Vertex. Однако, по мнению источников Bloomberg, вероятно, эти компании будут активны лишь в течение нескольких месяцев и, скорее всего, не продержатся даже года.

Благодаря простоте регистрации новых предприятий в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах, можно постоянно создавать посредников, которые на данный момент еще не подпадают под санкции, и таким образом, поддерживать объемы торговли. Ведущий аналитик Kpler Виктор Катона пояснил, что маленькие торговые компании легко можно заменить, что делает контроль над ними проблемой для США. Особое внимание уделяется сделкам, осуществляемым по ценам выше 60 долларов за баррель.

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