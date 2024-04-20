США внесли в санкционный список три китайских фирмы и белорусскую компанию

Фото: iStock/designer491
Соединенные Штаты ввели санкции против четырех компаний, предположительно причастных к передаче Пакистану оборудования для производства ракет , сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Речь идет о компаниях Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co, Ltd, Granpect Co Ltd и Минском заводе колесных тягачей.
Ранее Министерство коммерции Китая призвало США прекратить повышение тарифов на китайские сталь и алюминий. Пекин пригрозил принять необходимые меры для защиты своих интересов. В министерстве также подчеркнули, что давление Вашингтона на другие страны с целью ограничения поставок китайской продукции приведет к снижению безопасности и стабильности глобальных цепочек поставок.
Читайте также:
Два одесских терминала повреждены, сообщили на Украине
После удара БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры в Брянской области
Полковник ВВС Франции Шамань: Нас не радует, что у власти такие люди, как Макрон
Александр Климов