После удара БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры в Брянской области

Фото: iStock/Kara Capaldo
Объект энергетической инфраструктуры загорелся в Брянской области после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщается в Telegram-канале губернатора области Александра Богомаза.
Инцидент произошел в Выгоничском районе. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских военных ударных беспилотников.
Аварийные бригады обеспечили бесперебойную подачу электроэнергии потребителям.
Ранее сообщалось, что ВСУ получили доступ к БПЛА, способным долететь до Сибири.
Читайте также:
В Харьковской области взорвался трубопровод
Военкор Татаринов: Штурмовая группа ВСУ погибла на минах из-за своего командира
Политолог Перенджиев назвал сроки передачи Украине оружия от США
Аварийные бригады обеспечили бесперебойную подачу электроэнергии потребителям.
Ранее сообщалось, что ВСУ получили доступ к БПЛА, способным долететь до Сибири.
Читайте также:
В Харьковской области взорвался трубопровод
Военкор Татаринов: Штурмовая группа ВСУ погибла на минах из-за своего командира
Политолог Перенджиев назвал сроки передачи Украине оружия от США
Александр Климов