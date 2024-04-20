Два одесских терминала повреждена, сообщили на Украине

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Два терминала в порту Южный под Одессой подверглись удару и были повреждены, говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины в Facebook*.
«Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции», – отметили в ведомстве.
Уточняется, что один из них принадлежал компании «Дельта Вилмар», расположенной в Сингапуре. Организация является поставщиком пищевой промышленности, в 2020 году она стала крупнейшим производителем рафинированного подсолнечного масла на Украине.
Ранее глава областной администрации Олег Кипер ранее сообщил об ущербе, нанесенном портовой инфраструктуре Одессы. По его словам, российские войска нанесли удары по ключевым объектам инфраструктуры региона.
Первый взрыв в Одессе прогремел 19 апреля около 13:50. За ним последовал пожар в городе. Другие взрывы прогремели в 14:10 и 15:02.
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Александр Климов