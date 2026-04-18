США вновь сняли санкции c российской нефти
Министерство финансов США объявило о возобновлении действия лицензии, которая выводит российскую нефть из‑под санкций. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Согласно опубликованному документу, разрешаются сделки по продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов ее переработки из Российской Федерации в том случае, если товар загрузили на танкеры до 17 апреля. Срок действия нового разрешения истекает через месяц.
Эта мера стала продолжением ранее предпринятых шагов США по сдерживанию роста цен на «черное золото». В марте на фоне резкого скачка котировок после нападения на Иран американские власти временно вывели из‑под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Тогда на их продажу не распространялись ограничения со стороны Вашингтона, а выданная Минфином лицензия действовала до 11 апреля.
