Трамп назвал себя миротворцем и пригрозил Кубе «новым рассветом»
В ближайшее время Кубу ждут перемены, а США помогут приблизить этот момент. С таким заявлением на пресс-конференции в Финиксе (штат Аризона) выступил американский лидер Дональд Трамп.
В своей речи он назвал грядущие события «новым рассветом для Кубы». На фоне этих слов глава Белого дома в очередной раз сказал, что является миротворцем. Кроме того, некоторое время назад Трамп уже говорил о возможном вторжения на Кубу после завершения военной операции в Иране.
Отношения двух стран ухудшились в январе 2026 года, когда Вашингтон ограничил поставки нефти на остров, организовав энергетическую блокаду. Недавно кубинские власти назвали эти события прямой агрессией и призвали к национальной и международной мобилизации.
