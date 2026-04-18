«Просто зашнуровывала берцы»: Петросян заявил, что премьер Словакии повторил его шутку

Евгений Петросян (РИА Новости / Григорий Сысоев)

Российский юморист Евгений Петросян обратил внимание на высказывание премьер‑министра Словакии Роберта Фицо о попытках ЕС ослабить Россию. Фактически он повторил шутку, которую комик произнес еще в 2016 году, пишет РИА Новости.



Ранее глава правительства, комментируя стратегию Евросоюза в отношении Москвы, назвал ее неэффективной. Политик заявил, что русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не под давлением извне.

«Сегодня в сетях и в политических телепередачах вспоминают, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, по сути, повторил мою шутку 2016 года», — написал Петросян в Telegram-канале.

В качестве подтверждения своих слов юморист прикрепил фрагмент выступления из передачи «Петросян Шоу». В одном из эпизодов как раз и прозвучала та самая шутка: «Почти четверть века весь мир думал, что Россия на коленях, а оказалось, что она просто зашнуровывала берцы».
Александр Огарёв

