«Просто зашнуровывала берцы»: Петросян заявил, что премьер Словакии повторил его шутку

Петросян заявил, что премьер Словакии Фицо повторил его шутку про россиян

Евгений Петросян (РИА Новости / Григорий Сысоев)

Российский юморист Евгений Петросян обратил внимание на высказывание премьер‑министра Словакии Роберта Фицо о попытках ЕС ослабить Россию. Фактически он повторил шутку, которую комик произнес еще в 2016 году, пишет РИА Новости.





Ранее глава правительства, комментируя стратегию Евросоюза в отношении Москвы, назвал ее неэффективной. Политик заявил, что русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не под давлением извне.



«Сегодня в сетях и в политических телепередачах вспоминают, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, по сути, повторил мою шутку 2016 года», — написал Петросян в Telegram-канале.