Зеленский пригрозил Белоруссии событиями в Венесуэле
Владимир Зеленский предостерег руководство Белоруссии от «ошибок», упомянув недавние события в Венесуэле. Свои угрозы он высказал в Телеграм-канале.
По словам главы киевского режима, Минск якобы сосредотачивает силы вблизи границы с Украиной. Он также заявил о готовности ВСУ в случае необходимости защищать территориальную целостность страны любыми способами.
«Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать руководство Белоруссии от ошибок», — написал Зеленский.Напомним, в начале января США нанесли серию авиаударов по Каракасу и провели стремительную наземную операцию. В результате вторжения американские войска захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.