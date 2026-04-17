Зеленский пригрозил Белоруссии событиями в Венесуэле

17 апреля 2026, 23:49

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский предостерег руководство Белоруссии от «ошибок», упомянув недавние события в Венесуэле. Свои угрозы он высказал в Телеграм-канале.





По словам главы киевского режима, Минск якобы сосредотачивает силы вблизи границы с Украиной. Он также заявил о готовности ВСУ в случае необходимости защищать территориальную целостность страны любыми способами.



«Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать руководство Белоруссии от ошибок», — написал Зеленский.