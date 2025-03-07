В России разработали датчик для контроля качества сельскохозяйственных операций

В США управление по делам малого бизнеса за два года выдало кредитов на сумму в 333 миллиона долларов заемщикам старше 115 лет. Об этом сообщает ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), во главе которого стоит миллиардер Илон Маск.