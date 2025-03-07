В России разработали датчик для контроля качества сельскохозяйственных операций

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Датчик, позволяющий контролировать основные сельскохозяйственные операции и снизить на четверть потери урожая разработала российская компания Cognitive Pilot, сообщает пресс-служба компании.
«Устройство обеспечивает контроль над качеством сева, боронования, культивации, полива и других ключевых работ в аграрном секторе. Впервые нам удалось объединить возможности радара и инерциального сенсора в рамках задач аграрной сферы. Такая инновация позволила нам достичь максимальной точности работы прибора, гарантировать качество и надёжность», — отметил разработчик.Инновацию оценили в Национальной ассоциации сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК полного цикла «ИнтерАгроТех».
«Использование датчика позволит агрохозяйствам минимизировать потери урожая до 25%, сэкономить время и другие ресурсы, а также повысить качество выращиваемых культур», — отметила директор ассоциации Наталья Филиппова.Отмечается, что новое устройство полностью российское, его спроектировали и собрали в Томске.
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