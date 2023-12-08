США втрое нарастили закупки урана из России

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В октябре 2023 года США нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонны. Информацию сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистики.
Такие объемы ресурса обошлись Соединенным Штатам в 62,8 миллиона долларов. Это стало крупной закупкой урана для США с июня 2023-го года, причем РФ оказалась вторым главным поставщиком урана в страну.
Итоговый объем закупок этого топлива США составил почти 176 тонн на сумму 300 млн долларов. Главным поставщиком стала Великобритания, продавшая США в октябре 98,3 тонны урана за 177,4 млн долларов, хотя в прошлый месяц поставок не было. Также уран покупали у Китая и Нидерландов.
Ранее сообщалось, Россию не допустили до встречи «ядерной пятерки». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Итоговый объем закупок этого топлива США составил почти 176 тонн на сумму 300 млн долларов. Главным поставщиком стала Великобритания, продавшая США в октябре 98,3 тонны урана за 177,4 млн долларов, хотя в прошлый месяц поставок не было. Также уран покупали у Китая и Нидерландов.
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Алина Юрчак