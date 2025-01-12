США втрое увеличили импорт российского шоколада по итогам 2024 года

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США за 11 месяцев прошлого года в три раза увеличили закупки российской продукции из какао, достигнув максимума за последние три года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американской статической службы.
Так, с января по ноябрь США импортировали из России какао и продуктов из него, прежде всего, шоколада на порядка двух с половиной миллионов долларов, что втрое больше показателей 2023 года. Этот объём закупок стал максимальным с 2021 года.
Отмечается, что побил рекорд импорт за ноябрь. В этом месяце Штаты купили у России какао на 389 тысяч долларов.
США являются крупнейшим импортёром шоколада в мире. Его главным поставщиком является Канада, следом идут Мексика, Бельгия, Германия и Польша.
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Отмечается, что побил рекорд импорт за ноябрь. В этом месяце Штаты купили у России какао на 389 тысяч долларов.
США являются крупнейшим импортёром шоколада в мире. Его главным поставщиком является Канада, следом идут Мексика, Бельгия, Германия и Польша.
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Анастасия Чинкова