Диетолог назвал неожиданный рецепт из какао-порошка

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В морозные дни россияне любят согреваться горячими напиткам — например, какао. Однако не все знают, что этот «шоколадный» порошок можно использовать и в других блюдах.
Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что залитый кипятком какао-порошок потеряет нежный аромат, плотность и вкус.
Он добавил, что от какао мы получаем легкую радость из-за наличия сахара.
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«Напиток будет горьковатым. Но вы можете попробовать сделать кексы с этой какао-пудрой без добавления сахара. Кекс получится с ноткой шоколадного оттенка. В такое очень удобно добавлять сахарозаменители, либо продукты, которые обладают значительно большей сладостью на меньшее количество веса», — поделился эксперт.
Он добавил, что от какао мы получаем легкую радость из-за наличия сахара.
«Во-первых, это паттерн, которая прививается нам с детства. Во-вторых, сахар является самым удобным и быстрым углеводом для усвоения, поэтому мы испытываем удовольствие», — сообщил диетолог.
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Анастасия Бондарева