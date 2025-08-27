США ввели 50-процентные пошлины против Индии
Американские 50-процентные пошлины на товары из Индии вступили в силу с 07:00 мск 27 августа. Об этом информирует Reuters со ссылкой на источник в индийском Минторговли.
Белый дом объяснил введение пошлин тем, что Индия продолжает закупать российскую нефть. Попытки урегулирования конфликта в ходе пяти раундов переговоров не привели к успеху.
Агентство Bloomberg сообщает, что в ближайшее время индийские нефтеперерабатывающие предприятия, как государственные, так и частные, планируют сократить закупки российской нефти примерно на 20 процентов. Это снижение составит от 1,4 до 1,6 млн баррелей в сутки.
Также известно, что США угрожают ввести повышенные пошлины против Бразилии и Китая, если эти страны продолжат импортировать российскую нефть.
