США ввели 50-процентные пошлины против Индии

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американские 50-процентные пошлины на товары из Индии вступили в силу с 07:00 мск 27 августа. Об этом информирует Reuters со ссылкой на источник в индийском Минторговли.



Белый дом объяснил введение пошлин тем, что Индия продолжает закупать российскую нефть. Попытки урегулирования конфликта в ходе пяти раундов переговоров не привели к успеху.

Агентство Bloomberg сообщает, что в ближайшее время индийские нефтеперерабатывающие предприятия, как государственные, так и частные, планируют сократить закупки российской нефти примерно на 20 процентов. Это снижение составит от 1,4 до 1,6 млн баррелей в сутки.

Также известно, что США угрожают ввести повышенные пошлины против Бразилии и Китая, если эти страны продолжат импортировать российскую нефть.

Екатерина Коршунова

