Трамп объявил о готовности к «экономической войне» с Россией из-за Украины

27 августа 2025, 03:42

Фото: iStock/ronniechua

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности начать «экономическую войну» с Россией в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Слова американского лидера передает ТАСС.





Во время очередного заседания президентского кабинета в Белом доме Трамп подчеркнул, что хочет прекращения боевых действий. При отсутствии решения конфликта он грозится ввести масштабные экономические меры. Однако «третьей мировой войны» из-за Украины не случится.





«Это не будет мировая война, но это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой. Она будет плохой для России, я не хочу этого», — сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов