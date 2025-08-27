Трамп объявил о готовности к «экономической войне» с Россией из-за Украины
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности начать «экономическую войну» с Россией в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Слова американского лидера передает ТАСС.
Во время очередного заседания президентского кабинета в Белом доме Трамп подчеркнул, что хочет прекращения боевых действий. При отсутствии решения конфликта он грозится ввести масштабные экономические меры. Однако «третьей мировой войны» из-за Украины не случится.
«Это не будет мировая война, но это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой. Она будет плохой для России, я не хочу этого», — сказал президент США, отвечая на вопросы журналистовРанее Трамп заявил о возможном введении санкций и импортных пошлин в отношении не только России, но и Украины. Американский лидер отказался считать Владимира Зеленского полностью невиновным в конфликте, объяснив свое мнение фразой «для танго нужны двое».