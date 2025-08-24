«Никто вас не заставляет»: Глава МИД Индии Джайшанкар ответил Западу на критику из-за российской нефти
Глава МИД Индии заявил, что США и Европа продолжают покупать нефть у республики
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на конференции The Economic Times World Leaders Forum заявил, что страны Запада могут не покупать нефть у республики, если их не устраивает сотрудничество Индии с Россией. Это прозвучало на фоне введения США дополнительных пошлин на индийские товары.
Джайшанкар подчеркнул, что Индия действует в своих национальных интересах, стабилизируя глобальные энергетические рынки.
«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет. Но Европа покупает, Америка покупает. Так что не нравится — не покупайте», — заявил он.
Глава МИД Индии также ответил на упрёки советника Белого дома Питера Наварро, который обвинил республику в схеме наживы на нефтепереработке. Джайшанкар назвал это забавным, отметив, что американская администрация, ориентированная на бизнес, критикует других за ведение бизнеса. Он также указал, что крупнейшим покупателем российской нефти является Китай, а российского СПГ — Европейский союз.
Несмотря на давление Вашингтона, Индия продолжает закупать российскую нефть. Посол Индии в России Винай Кумар и премьер-министр Нарендра Моди подтвердили, что республика будет защищать свои национальные интересы, включая энергетическую безопасность.