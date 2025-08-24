«Никто вас не заставляет»: Глава МИД Индии Джайшанкар ответил Западу на критику из-за российской нефти

24 августа 2025, 06:16

Глава МИД Индии заявил, что США и Европа продолжают покупать нефть у республики

Фото: Istock/ronniechua

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на конференции The Economic Times World Leaders Forum заявил, что страны Запада могут не покупать нефть у республики, если их не устраивает сотрудничество Индии с Россией. Это прозвучало на фоне введения США дополнительных пошлин на индийские товары.





Джайшанкар подчеркнул, что Индия действует в своих национальных интересах, стабилизируя глобальные энергетические рынки.





«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет. Но Европа покупает, Америка покупает. Так что не нравится — не покупайте», — заявил он.