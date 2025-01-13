США закупили в России максимальное за три года число комплектующих для самолетов

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В ноябре 2024 года Соединенные Штаты значительно нарастили импорт комплектующих для самолетов из России, о чем сообщает РИА Новости на основе данных американской таможни.
Общий объем покупок таких деталей составил 7,6 миллиона долларов, что является самым высоким показателем с февраля 2022 года.
По сравнению с ноябрем 2022 года, импорт увеличился в 1,6 раза. За одиннадцать месяцев 2024 года поставки комплектующих из России достигли 31,4 миллиона долларов, что немного превышает уровень прошлого года (30,6 миллиона долларов).
Наиболее востребованными элементами летательных аппаратов стали шасси и их части, объем поставок которых составил 6,97 миллиона долларов. Также американские компании закупали прочие детали для самолетов, вертолетов и беспилотников на сумму 586,1 тысячи долларов.
Несмотря на увеличение импорта из России, основными источниками комплектующих для США в ноябре оставались Великобритания (281 миллион долларов), Франция (195 миллионов долларов) и Канада (146 миллионов долларов).
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По сравнению с ноябрем 2022 года, импорт увеличился в 1,6 раза. За одиннадцать месяцев 2024 года поставки комплектующих из России достигли 31,4 миллиона долларов, что немного превышает уровень прошлого года (30,6 миллиона долларов).
Наиболее востребованными элементами летательных аппаратов стали шасси и их части, объем поставок которых составил 6,97 миллиона долларов. Также американские компании закупали прочие детали для самолетов, вертолетов и беспилотников на сумму 586,1 тысячи долларов.
Несмотря на увеличение импорта из России, основными источниками комплектующих для США в ноябре оставались Великобритания (281 миллион долларов), Франция (195 миллионов долларов) и Канада (146 миллионов долларов).
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Дарья Осипова