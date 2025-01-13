«Ведомости»: дефицит рабочей силы замедлит рост зарплат в РФ в 2025 году

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В 2025 году в России замедлится рост заработных плат из-за дефицита рабочей силы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
В издании отмечают, что рост зарплат замедлится также из-за значимого увеличения окладов в стране в прошлом году. С коррекцией на инфляцию, рост заработных плат замедлиться на 2-4%. В 2024 году он мог составить 8%.
Недостаток рабочей силы на местах связан прежде всего с демографическими факторами. Как пишут в URA.RU, на сегодняшний день в России дефицит кадров составляет 3,1 миллиона человек. Несмотря на все сказанное, компании планируют поднимать зарплату работникам, особенно в отрасли сельского хозяйства и промышленности.
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