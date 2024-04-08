Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичное жильё

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину включить возможность приобретения вторичного жилья в программу семейной ипотеки. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Однако в нём отмечается, что данное поручение не распространяется на все субъекты России, а затрагивает лишь те населённые пункты, где строится мало нового жилья.
Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок выполнения — до 30 июля текущего года.
Ранее в этот день глава государства поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей на строительство выскоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург.
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Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок выполнения — до 30 июля текущего года.
Ранее в этот день глава государства поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей на строительство выскоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург.
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Анастасия Чинкова