В Москве выросли цены на первичное жильё

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Первичная жилая недвижимость подорожала в столице на 11%. Об этом сообщил управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.
«В девяти из 12 округов цены росли темпами, опережающими инфляцию. Это объясняется последствиями колебаний ключевой ставки и валютных курсов, изменениями на ипотечном рынке. Но на динамику цен влияет и интенсивное развитие многих локаций», — пояснил в беседе с «Известиями» Сырцов.
Он добавил, что вероятность дальнейшего роста стоимости такой недвижимости будет оставаться и далее, даже при более стабильной социально-экономической обстановке.
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