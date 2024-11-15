Стал известен прогноз о ценах на индейку в ближайшие месяцы

Цены на мясо индейки, вероятно, останутся стабильными в ближайшее время, но с наступлением осени и зимы, когда растет спрос на белковые продукты, возможен их рост, сообщает доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев агентству «Прайм».