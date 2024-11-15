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Стал известен прогноз о ценах на индейку в ближайшие месяцы

Экономист Белхароев: возможно повышение цен на индейку к зиме
Фото: iStock/Aisylu Siraeva

Фото: iStock/Aisylu Siraeva

Цены на мясо индейки, вероятно, останутся стабильными в ближайшее время, но с наступлением осени и зимы, когда растет спрос на белковые продукты, возможен их рост, сообщает доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев агентству «Прайм».
Он отметил, что валютные колебания и предстоящие новогодние праздники также могут повлиять на стоимость индейки.

Сейчас индейка не так популярна, особенно в крупных городах, поэтому резких скачков цен или дефицита не ожидается. Однако производители могут временно сдерживать поставки до середины октября для сохранения прибыли.



Белхароев также подчеркнул, что индейка, благодаря своим потребительским качествам и относительно низкой цене, может со временем стать сопоставимой по популярности с курицей.

Чтобы избежать роста цен, важно увеличить производство, в том числе с помощью государственной поддержки, заключил эксперт.

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В Московской области поднимут налог на игорный бизнес
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#рост
#цены
Для подмосковных самозанятых организовали бесплатные бизнес-тренинги
14 ноября 2024, 22:14

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Самозанятые предприниматели Московской области смогут принять участие в серии бесплатных очных бизнес-тренингов, стартующей в столице 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Обучение организовано региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На тренинге «Базовый финансовый учёт для бизнеса и налогообложение» слушатели научатся грамотно планировать и рассчитывать свой проект. Они узнают, как прогнозировать операционные и финансовые риски, управлять ими», – рассказали в ведомстве.
Спикером выступит управляющий директор блока среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк», эксперт-преподаватель программ MBA и корпоративных программ Финуниверситета Ярослав Филиппов.

Спикером тренинга «Как запустить экономически потенциальный продукт?» станет бизнес-тренер, консультант в сфере предпринимательства в современных индустриях Татьяна Николаева.

Оба мероприятия пройдут 22 ноября на площадке Высшей школы предпринимательства Финуниверситета по адресу: г. Москва, Кибальчича, д.1.

Тренинг «Базовый финансовый учет для бизнеса и налогообложение» стартует в 10:00, а тренинг «Как запустить экономически потенциальный продукт?» – в 14:00. Для участия необходимо зарегистрироваться до 21:00 19 ноября на сайте.

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В Московской области поднимут налог на игорный бизнес
14 ноября 2024, 21:12

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла закон об увеличении ставки налога на игорный бизнес в Подмосковье с 1 января будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного парламента.
«Сейчас пределы ставки налога на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы составляют 3 млн. рублей в месяц. С 1 января 2025 года предельная ставка налога повышается до 10 млн. рублей в месяц», – сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
«Налоговые ставки устанавливают субъекты Федерации. В области три таких объекта», – отметила, представляя закон, замминистра экономики и финансов Московской области Елена Землякова.
Она добавила, что повышение ставки позволит привлечь в бюджет региона 252 млн. рублей.

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#подмосковье
#московская область
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Глава Одинцова Иванов осмотрел площадку «Мадекс-Технопарк» в Больших Вязёмах
14 ноября 2024, 20:32

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел промышленную площадку «Мадекс-Технопарк» в Больших Вязёмах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Технопарк расположен в Петровском проезде на площади более 4 га. Один из крупнейших арендаторов – ООО «Фанпорт», производитель деревянных дверей и мебели, в том числе торговой марки «Юнион», а также строительных конструкций из дерева и столярных изделий.
«Деревянные двери и мебель здесь производят из отечественного сырья. Важно отметить, что локализация составляет порядка 80%. Очень крупное предприятие, выпускает действительно качественную продукцию», – сказал Иванов.
Он также оценил работу сервисного центра «Меркатор Холдинг». Это крупный производитель коммунальной и дорожно-уборочной техники. Сборка машин ведётся в Калуге, а в Одинцовском городском округе проводят сервисное обслуживание навесного оборудования и ремонт машин. Для этого на площадке технопарка оборудовано 11 постов. Клиенты центра в Больших Вязёмах – заказчики из Москвы и Подмосковья.

Другие крупные резиденты промышленной площадки «Мадекс-Технопарк» – производитель сварного решётчатого и прессованного настила ООО «Дежеста», фабрика современных технологий по изготовлению изделий из металла ООО «ФСТ» и производитель полиэтиленовой упаковки ООО «ВАЙТПАК».

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Патрушев сказал проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран
14 ноября 2024, 19:50

Фото: istockphoto/ branex

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран, с целью удовлетворения растущего спроса на этот продукт, проинформировали в аппарате вице-премьера.
«Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях», — отмечает Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер Российской Федерации обратил внимание, что реализовать данную цель поможет федеральный проект «развитие овощеводства и картофелеводства».

Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщало, что в деревне Демидово Егорьевского городского округа завершилось строительство овощехранилища вместимостью 3,5 тысячи тонн. Инвестор проекта — компания ООО «Лесные Дали», которая специализируется на выращивании овощей и их переработке.

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Воробьёв поблагодарил работников Климовского трубного завода за внедрение новых технологий
Воробьёв поблагодарил работников Климовского трубного завода за новые технологии
14 ноября 2024, 14:41

А. Воробьёв(второй слева) Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв познакомился с работой Климовского трубного завода. Предприятие входит в состав группы «Полипластик». Это её пилотная площадка для внедрения инноваций, умных технологий и решений.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Главе региона показали производство гладких и гофрированных труб, нестандартных изделий, а также испытательный центр и лабораторию гидравлики.
«Здесь работают более 800 человек. Хотел бы всем сотрудникам сказать слова благодарности за технологии, которые они внедряют, за обеспечение надёжности продукции. В Московской области, как и во всей нашей стране, реализуется масштабная программа модернизации, в частности, очистных сооружений. Расширяются сети холодного и горячего водоснабжения. Всё это – федеральные программы, в которых мы участвуем. Важно иметь отечественную конкурентоспособную продукцию, которая обладает всеми необходимыми качествами», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (второй слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Климовский трубный завод – крупнейшее в Европе предприятие по производству полимерных труб. На 25 технологических линиях выпускают пластиковые трубы разного диаметра. Там также производят соединительные детали для трубопроводов, колодцы и нестандартные изделия. На территории завода расположен складской комплекс. С момента запуска предприятие произвело более полумиллиона тонн труб. Продукцию используют для ЖКХ и энергетики. На заводе активно внедряют цифровые технологии.
«Правительство поставило задачу разработать и внедрить решения по маркировке материалов для строительной отрасли. Группа «Полипластик» первой в стране включилась в этот процесс и готова к эксперименту по нанесению и учёту прослеживаемой метки – от сырья до смонтированного в земле трубопровода», – сказал председатель совета директоров ООО группы «Полипластик» Лев Гориловский.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Завод работает на российских полимерах. За счёт переработки производство полностью безотходное.
«Основная продукция завода – трубы, которые мы делаем для различных нужд, в том числе модернизации и строительства инфраструктуры ЖКХ, промышленных предприятий. В России их можно встретить повсеместно, прежде всего, в центральной части страны – Москве, Московской области, южных республиках. Также поставляем их на Камчатку и Сахалин. Плюс экспорт в страны ближнего зарубежья, а также в Индию и так далее», – рассказал гендиректор Климовского трубного завода Самсон Петрович.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Уже пять лет КТЗ сотрудничает с Подольским колледжем им. А.В. Никулина, который готовит для предприятия специалистов. Только за 2023-2024 годы на завод пришли работать 26 выпускников.

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#губернатор
#андрей воробьёв
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Патент на работу иностранцев в Подмосковье будет стоить 8,9 тыс. рублей
14 ноября 2024, 14:10

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Стоимость патента на работу на территории Подмосковья для иностранных граждан в 2025 году составит 8,9 тыс. рублей. Закон, устанавливающий региональный коэффициент для расчёта цены патента, приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«В этом году стоимость патента составляет 7,5 тыс. рублей. Уже несколько лет в Москве и в Подмосковье она устанавливается на одном уровне. Между тем зарплаты в Московской области, как и в столице, растут. Соответственно, должна расти и стоимость патента. Иностранные работники должны платить сопоставимые налоги», – сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что увеличение стоимости патента в будущем году дополнительно привлечёт в консолидированный бюджет региона 2,9 млрд рублей.

Брынцалов напомнил, что, помимо этого, с 1 января, по решению губернатора в Подмосковье будет запрещено привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания на нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.

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#трудоустройство
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Московская городская дума утвердила бюджет столицы на 2025-2027 годы
14 ноября 2024, 07:16

Фото: iStock/Sergdid

На пленарном заседании Московской городской думы, состоявшемся 13 ноября, был принят бюджет столицы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее проект бюджета получил поддержку на заседании комиссии по экономической и социальной политике, а также прошел экспертизу в Контрольно-счетной палате и Общественной палате Москвы, которые не выявили нарушений.

Председатель МГД Алексей Шапошников отметил, что новый бюджет стал третьим, сформированным в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств. Он подчеркнул, что бюджет будет социальным и инвестиционным, отражая актуальные потребности москвичей и учитывая стратегические планы развития города до 2030 года.

В рамках бюджета предусмотрены меры социальной поддержки, которые коснутся около 4,5 миллиона москвичей. Бюджет направлен на развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, что должно способствовать улучшению качества жизни в Москве.

Как отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, в ближайшие три года ожидается ежегодный прирост доходов бюджета города на 6%. При этом около 90% расходов бюджета в 2025 году будет направлено на реализацию 13 государственных программ.

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#проект
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ЦБ РФ назвал предложение согласовывать ключевую ставку с властями опасным
14 ноября 2024, 05:00

Фото: iStock/hank5

Центробанк России заявил о необходимости независимого проведения денежно-кредитной политики (ДКП), передает РБК со ссылкой на регулятор. Предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) согласовывать основные направления ДКП с правительством было отклонено.
РСПП предложил этот шаг из-за высоких ставок, отмечает газета «Ведомости» со ссылкой на анализ направлений ДКП на 2025–2027 годы. ​

ЦБ подчеркивает, что независимость регулятора важна для поддержания ценовой стабильности и устойчивого экономического роста.

«Эффективность нашей политики возможна только при независимой оценке условий и рисков», — отметили в Центробанке.
ЦБ считает, что вмешательство правительства может привести к повышению инфляционных и девальвационных ожиданий, что особенно опасно в условиях уже высокой инфляции.

В ЦБ сообщили, что предложения РСПП во многом уже учтены в законе о Банке России, и работа с правительством при разработке основных направлений ДКП предусмотрена действующим законодательством.

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#цены
#экономика
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В России цены на красную икру взлетят перед праздниками
Экономист Суворова: цена красной икры достигнет 13 тыс. рублей к Новому году
14 ноября 2024, 03:53

Фото: iStock/Aleksei Isachenko

В России наблюдается рост цен на красную икру в преддверии новогодних праздников. С сентября цена увеличилась примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
По данным экономиста и доцента кафедры экономической теории университета Синергия Татьяны Суворовой, которыми она поделилась с «Прайм», килограмм икры в магазинах сейчас стоит около 10 тысяч рублей, тогда как в прошлом году стоимость варьировалась от 6000 до 7500 рублей.

Причины подорожания связаны с инфляцией, увеличением затрат на производство, удорожанием упаковки и резким снижением улова в этом году.

Суворова прогнозирует, что к декабрю стоимость красной икры может вырасти еще на 13-15%, и цена за килограмм приблизится к 13 тысячам рублей. Однако более значительных скачков не ожидается, поскольку иначе существенно бы просели продажи.

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