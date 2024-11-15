Стал известен прогноз о ценах на индейку в ближайшие месяцы

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Цены на мясо индейки, вероятно, останутся стабильными в ближайшее время, но с наступлением осени и зимы, когда растет спрос на белковые продукты, возможен их рост, сообщает доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев агентству «Прайм».
Он отметил, что валютные колебания и предстоящие новогодние праздники также могут повлиять на стоимость индейки.
Сейчас индейка не так популярна, особенно в крупных городах, поэтому резких скачков цен или дефицита не ожидается. Однако производители могут временно сдерживать поставки до середины октября для сохранения прибыли.
Белхароев также подчеркнул, что индейка, благодаря своим потребительским качествам и относительно низкой цене, может со временем стать сопоставимой по популярности с курицей.
Чтобы избежать роста цен, важно увеличить производство, в том числе с помощью государственной поддержки, заключил эксперт.
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Сейчас индейка не так популярна, особенно в крупных городах, поэтому резких скачков цен или дефицита не ожидается. Однако производители могут временно сдерживать поставки до середины октября для сохранения прибыли.
Белхароев также подчеркнул, что индейка, благодаря своим потребительским качествам и относительно низкой цене, может со временем стать сопоставимой по популярности с курицей.
Чтобы избежать роста цен, важно увеличить производство, в том числе с помощью государственной поддержки, заключил эксперт.
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Мария Моисеева